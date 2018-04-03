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Неработающий светофор стал причиной тройного ДТП на Каширском шоссе
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Неработающий светофор стал причиной тройного ДТП на Каширском шоссе 

Вести.Ru 48 минут назад
Фото: Вести.Ru
Один человек пострадал в результате столкновения Audi A7, Daewoo Matiz и такси на юго-востоке Москвы, где в это время вышел из строя светофор. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.
Инцидент произошел поздним вечером 2 апреля на пересечении Каширского шоссе с Борисовским проездом, где из-за неработающего светофора собралось довольно много машин. Владелец Audi попытался проскочить шоссе, но безуспешно — на предпоследней полосе в бок машины на полном ходу врезался Matiz.
От удара оба автомобиля развернуло вокруг своей оси, но если Audi оказалась на безопасном расстоянии, то в малолитражку врезалось такси.
Одного из участников массовой аварии госпитализировали, однако информации о том, в салоне какого автомобиля он находился, не поступало.
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