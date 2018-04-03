Неработающий светофор стал причиной тройного ДТП на Каширском шоссе

Один человек пострадал в результате столкновения Audi A7, Daewoo Matiz и такси на юго-востоке Москвы , где в это время вышел из строя светофор. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.

Инцидент произошел поздним вечером 2 апреля на пересечении Каширского шоссе с Борисовским проездом, где из-за неработающего светофора собралось довольно много машин. Владелец Audi попытался проскочить шоссе, но безуспешно — на предпоследней полосе в бок машины на полном ходу врезался Matiz.

От удара оба автомобиля развернуло вокруг своей оси, но если Audi оказалась на безопасном расстоянии, то в малолитражку врезалось такси.

Одного из участников массовой аварии госпитализировали, однако информации о том, в салоне какого автомобиля он находился, не поступало.