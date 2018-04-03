Еженедельная телеаудитория RT выросла более чем на треть и равна 100 млн

Согласно новому исследованию, проведённому компанией Ipsos, за последние два года еженедельная телеаудитория канала RT выросла более чем на треть. На сегодняшний день 100 млн человек смотрят RT каждую неделю в 47 из более чем ста стран, в которых доступен телеканал*. Международная исследовательская компания Ipsos установила, что в 38 странах мира, где проводилось исследование в 2015 году, еженедельная телеаудитория RT выросла на 36%, увеличившись с 70 млн до 95 млн зрителей. В новом исследовании были дополнительно представлены девять стран, с учётом которых еженедельная аудитория RT составила 100 млн человек в 47 из более чем ста стран, где вещает телеканал.

США еженедельная аудитория RT выросла более чем на 30% — с 8 до 11 млн зрителей; RT входит в пятёрку самых популярных международных новостных телеканалов**. В Европе еженедельная аудитория RT насчитывает 43 млн человек в 15 странах.

«Спасибо нашим самым преданным зрителям: американскому Минюсту , британскому правительству, да и всему западному истеблишменту. Благодаря их стараниям, всё больше людей хотят слышать альтернативный голос RT», — сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян

Наибольший прирост аудитории был отмечен в странах Латинской Америки — в этом регионе еженедельная аудитория RT выросла почти в три раза — до 17 млн зрителей (18 млн с учётом данных, полученных из стран, где исследование проводилось впервые). Лидером по росту аудитории в регионе стала Мексика , где еженедельная аудитория RT выросла более чем в 4,5 раза за два года.

11 млн зрителей смотрят RT еженедельно в 15 странах Ближнего Востока и Северной Африки. Самая большая аудитория RT в регионе — в Ираке , где она насчитывает 2,2 млн человек в неделю.

«Компания Ipsos организовала самое масштабное исследование международной телеаудитории RT, опираясь на свой обширный опыт в проведении подобного анализа. Тот факт, что аудитория телеканала значительно выросла за последние два года, говорит о том, что предлагаемый контент интересен зрителям в разных странах», — сказал глава Ipsos Connect на Ближнем Востоке и в Северной Африке Эли Аун.

Участники опроса, проведённого в ряде регионов, назвали среди трёх главных причин возросшего интереса к RT за последние два года желание получать новости с «иным взглядом на международные события».