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Крутые штуки для детей, которые запросто заменят iPad
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Крутые штуки для детей, которые запросто заменят iPad 

Apple Insider 22 минуты назад
Фото: Apple Insider
27 марта Apple представила новый iPad, который, по словам представителей компании, в первую очередь нацелен на образовательную сферу. Хотя многие называют новый планшет «бюджетным», стоимость новинки в России стартует от 25 000 рублей. Но чтобы помочь ребенку в развитии, вовсе не обязательно сразу покупать ему дорогой iPad (на котором он, скорее всего, большую часть времени будет играть): есть множество других устройств, которые в десятки раз дешевле, а мышление развивают ничуть не хуже.
Часто можно услышать фразу, что «раньше образование было лучше», и в какой-то степени это действительно так. А лучше оно было тем, что на рынке было множество доступных устройств, которые одновременно и простые, и занимательные для детей, поскольку позволяют в игровой форме развить и мышление, и моторику. Это сейчас на то, чтобы собрать ребенка в школу, нужно потратить пару десятков тысяч рублей.
Говорят, «все лучшее — хорошо забытое старое», и порой на самом деле полезно обратиться назад к истокам, ведь там можно найти очень много интересного. Этим мы и решили заняться и нашли несколько интересных устройств, которые и ребенку будут интересны, и по кошельку не ударят.
Сила притяжения
Наверное, у многих были в детстве планшеты для рисования магнитами. Суть в том, что в специальном отсеке расположены металлические шарики, которые притягиваются как магниты к специальному карандашу (в комплекте). При помощи этих шариков можно создавать удивительные фигуры — от рыбок и котов до самолетов и сложных пейзажей, даже уравнения решать.
Мы, признаемся честно, почти полдня потратили на рисование на таком планшете. С виду все очень просто, но завлекает так, что остановиться невозможно. Называется он Magboard, но есть у него и версия поменьше — Magboard Mini, которую гораздо удобнее, например, брать с собой в поездку. Стоит это удовольствие всего около 2000 рублей (мини-версия чуть дешевле, большая дороже).
Сила воды
Еще наши предки поняли, что можно создавать причудливые узоры с помощью воды. За это время, конечно, технологии шагнули далеко вперед, но принцип работы у планшета для рисования водой точно такой же: перед вами холст и специальная кисточка, которую нужно обмакивать в воду, и рисовать с ее помощью на специально подготовленной бумажной площадке. Интересно, что через несколько минут нарисованное полностью исчезнет, и это представляет безграничные возможности для детского творчества. Да что там детского — взрослые тоже будут в восторге.
Сам планшет называется «Акваборд» и так же, как и Magboard, представлен в двух версиях — обычная и «Мини». Отличаются они не только размером, но и наличием специального резервуара для воды у старшей версии. Зато младшую можно купить всего за 999 рублей.
Сила света
А вот рисование светом — это уже что-то новенькое. Для этого придумали специальное устройство под названием Лайтборд Мини: по сути это небольшой планшет, но выполненный из экологичного флуоресцентного материала.
Чтобы сделать рисунок с помощью Лайтборда Мини, достаточно включить ручку-фонарик (в комплекте) и провести ею по планшету — его поверхность светится, когда получает свет. Для большего эффекта советуем выключить в помещении свет — так рисунок будет еще ярче. Кстати, «держится» изображение 20 минут, после этого уже можно рисовать новое. В комплекте есть трафареты, с помощью которых можно создавать светящиеся рисунки. 1990 рублей, которые просят за такой планшет, — совсем недорого.
Ни свет, ни краски, ни вода
Да, есть устройства, которым для рисования не нужны расходные материалы, и одним из таких является Pic-Pad. Это планшет с ЖК-экраном, оснащенный датчиком нажатия: когда вы проводите по нему комплектным стилусом, датчик регулирует толщину линий. Ощущения крайне необычные: кажется, будто водишь карандашом по бумаге. Во многом они достигаются и размерами устройства — 166 х 255 х 9 мм, чуть меньше альбомного листа.
Главная фишка в том, что стереть нарисованное можно одной кнопкой — она расположена прямо под экраном. А для того, чтобы не стереть рисунок случайно, в планшете предусмотрена функция блокировки экрана.
Все, что нужно Pic-Pad, — питание, оно осуществляется от батарейки CR2025, которая уже в комплекте. То есть достаточно включить планшет и начать рисовать! Такая штука пригодится не только детям — ее можно использовать в качестве графического планшета при работе и мелких зарисовках.
Акваферма
Это необычайно интересное устройство, которое выступает одновременно и как изящный предмет интерьера, и как интересное развлечение для детей и взрослых. Акваферма — уникальный синтез аквариума и площадки для разведения растений: снизу расположен резервуар с водой для рыбок, а сверху — поддон для разведения цветов и даже зелени для использования на кухне. Ферму можно изменить до неузнаваемости, декорируя Акваферму разнообразными растениями.
Чтобы запустить свою ферму, достаточно заполнить поддоны грунтовой смесью, высадить растения и наполнить водой резервуар. Останется только запустить любимую рыбку! Система полностью автономна (за исключением кормления рыбки): естественные отходы рыбки поднимаются потоком воды к горшочкам сверху и питают растения, а очищенная вода поступает обратно к рыбке.
Это очень крутой подарок не только для ребенка (у которого, кстати, можно потренировать чувство ответственности), но и для любого взрослого. Учитывая стоимость меньше 5000 рублей — как говорится, дайте две.
Как видите, чтобы сделать ребенку приятно, а вдобавок еще и помочь ему в развитии, порой вовсе не обязательно тратить баснословные суммы. Иногда даже удивительно, как простые на первый взгляд вещи могут доставить неподдельные эмоции и удовольствие. Кстати! До 30 апреля все товары для детей бренда «Назад к истокам» можно приобрести в интернет-магазине Madrobots.ru со скидкой 15% по промокоду NKI15.
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