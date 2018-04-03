Сегодня до 9 вечера не будет отопления на восьми улицах Костромы

Сегодня до 21:00 сотрудники « ТГК-2 » будут проводить плановый ремонт на магистральных сетях, а это значит, что костромичей ждет отключение отопления, сообщает городская администрация. Отопления не будет в ряде многоквартирных домов на улицах Горького, Красноармейской, Ленина, Калиновской, Маршала Новикова, Катушечной, Лавровской, Сенной. Кроме того, возможно снизится давление теплоносителя на улице Боевой, Маяковского, Беговой, улице Новый Быт, проспекте Мира, Речном проспекте, в микрорайоне Якиманиха.