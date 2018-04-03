Ещё
УКС посчитает сползающую плитку на набережной в Орле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

УКС посчитает сползающую плитку на набережной в Орле 

РИА 57 28 минут назад
Фото: РИА 57
На рабочем совещании 3 апреля глава администрации Орла Александр Муромский дал поручение проверить набережную. Поводом стали фотографии в соцсетях и репортажи в СМИ.
Руководитель МКП «Управление капитального строительства» Сергей Костиков начал пояснения с рассказа о подземных водах, температурных швах. По его словам, набережная вовсе не «рассыпалась», как кажется горожанам. Это заявление удивило Александра Муромского. Он заявил, что передаст Костикову все фото разрушений.
Сити-менеджер поручил пройти все 7 километров набережной и зафиксировать дефекты с помощью фото и видеоаппаратуры.
Напомним, набережная была построена в преддверии 450-летия города. На работы было выделено 320 млн рублей.
Сообщение УКС посчитает сползающую плитку на набережной в Орле появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Суд не поддержал иск Амелина о защите чести и достоинства В Орле работника ЖЭУ крупно оштрафовали за протекающую крышу Муромский пригласил на субботник орловца, жалующегося на грязь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя97
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»386
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт104
Российская «Дрель» напугала британцев114
Что делает спецназ США у российских границ113
Видео
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
03:40
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
00:47
Как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
Оружие Армия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение