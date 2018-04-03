УКС посчитает сползающую плитку на набережной в Орле

На рабочем совещании 3 апреля глава администрации Орла Александр Муромский дал поручение проверить набережную. Поводом стали фотографии в соцсетях и репортажи в СМИ.

Руководитель МКП «Управление капитального строительства» Сергей Костиков начал пояснения с рассказа о подземных водах, температурных швах. По его словам, набережная вовсе не «рассыпалась», как кажется горожанам. Это заявление удивило Александра Муромского. Он заявил, что передаст Костикову все фото разрушений.

Сити-менеджер поручил пройти все 7 километров набережной и зафиксировать дефекты с помощью фото и видеоаппаратуры.

Напомним, набережная была построена в преддверии 450-летия города. На работы было выделено 320 млн рублей.