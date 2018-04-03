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В приморском НКО предложили пригласить в ДФО индийцев вместо высланных рабочих из КНДР
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В приморском НКО предложили пригласить в ДФО индийцев вместо высланных рабочих из КНДР 

ТАСС 29 минут назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Высланных из России рабочих из КНДР, которые ранее работали преимущественно в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), можно заменить трудовыми ресурсами из Индии. Об этом во вторник сообщил председатель некоммерческой организации (НКО) «Центр содействия иммиграции в Приморский край» Владислав Звычайный, выступая на IV всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» в Южно-Сахалинске.
"В ходе рабочих встреч представителей Центра содействия миграции в Приморском крае с представителями генерального консульства Индии во Владивостоке неоднократно звучали заявления, что специализированные индийские предприятия готовы зайти в строительную сферу Приморья своими трудовыми ресурсами при условии большой потребности в таковых. Для этого у них имеется все необходимое: опыт, технологии и даже практика работы в суровых условиях, в частности, в Якутии", — сказал Звычайный.
Он отметил, что для реализации подобного проекта необходимо на уровне администрации Приморского края рассмотреть все условия двустороннего сотрудничества в этой сфере для того, чтобы исключить какие-либо риски для бизнеса обоих стран.
IV всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока» проходит в Южно-Сахалинске 3 и 4 апреля 2018 года. Организаторами конференции выступают Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и правительство Сахалинской области.
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