В приморском НКО предложили пригласить в ДФО индийцев вместо высланных рабочих из КНДР

ЮЖНО-САХАЛИНСК , 3 апреля. / ТАСС /. Высланных из России рабочих из КНДР , которые ранее работали преимущественно в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), можно заменить трудовыми ресурсами из Индии. Об этом во вторник сообщил председатель некоммерческой организации (НКО) «Центр содействия иммиграции в Приморский край » Владислав Звычайный, выступая на IV всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» в Южно-Сахалинске.

"В ходе рабочих встреч представителей Центра содействия миграции в Приморском крае с представителями генерального консульства Индии во Владивостоке неоднократно звучали заявления, что специализированные индийские предприятия готовы зайти в строительную сферу Приморья своими трудовыми ресурсами при условии большой потребности в таковых. Для этого у них имеется все необходимое: опыт, технологии и даже практика работы в суровых условиях, в частности, в Якутии ", — сказал Звычайный.

Он отметил, что для реализации подобного проекта необходимо на уровне администрации Приморского края рассмотреть все условия двустороннего сотрудничества в этой сфере для того, чтобы исключить какие-либо риски для бизнеса обоих стран.