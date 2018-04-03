Уголовное дело: в Приморье подделали протокол общего собрания жильцов многоквартирного дома

Идёт расследование.

В прокуратуру Советского района г. Владивостока обратились жители многоквартирного дома в пос. Трудовое по вопросу взимания управляющей компанией платы за услугу видеонаблюдения.

По результатам проверки установлено, что управляющей организацией на основании протокола общего собрания собственников помещений с ноября 2016 года жильцам дома оказывалась услуга видеонаблюдения на придомовой территории.

В ходе проверки опрошены собственники жилых помещений дома, которые пояснили, что общее собрание по вопросу установки системы видеонаблюдения и взимания за нее платы не проводилось, участие в таком собрании они не принимали, протокол общего собрания не подписывали.

На основании ч. 3 ст. 45 Жилищного кодекса Российской Федерации общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.

Учитывая, что в ходе надзорных мероприятий получены достаточные данные, указывающие на подделку официального документа — протокола общего собрания собственников помещений в указанном многоквартирном доме, прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения.