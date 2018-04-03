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Уголовное дело: в Приморье подделали протокол общего собрания жильцов многоквартирного дома
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Уголовное дело: в Приморье подделали протокол общего собрания жильцов многоквартирного дома 

Prim.News 27 минут назад
Идёт расследование.
В прокуратуру Советского района г. Владивостока обратились жители многоквартирного дома в пос. Трудовое по вопросу взимания управляющей компанией платы за услугу видеонаблюдения.
По результатам проверки установлено, что управляющей организацией на основании протокола общего собрания собственников помещений с ноября 2016 года жильцам дома оказывалась услуга видеонаблюдения на придомовой территории.
В ходе проверки опрошены собственники жилых помещений дома, которые пояснили, что общее собрание по вопросу установки системы видеонаблюдения и взимания за нее платы не проводилось, участие в таком собрании они не принимали, протокол общего собрания не подписывали.
На основании ч. 3 ст. 45 Жилищного кодекса Российской Федерации общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.
Учитывая, что в ходе надзорных мероприятий получены достаточные данные, указывающие на подделку официального документа — протокола общего собрания собственников помещений в указанном многоквартирном доме, прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения.
По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации (подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования). Ход и результаты расследования дела поставлены на контроль прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
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