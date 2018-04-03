Никифоров: кабмин до инаугурации сфокусирован на завершении ранее поставленных задач

По конституции, при вступлении в должность вновь избранного президента правительство слагает свои полномочия. Владимир Путин , победивший на выборах в марте, заявлял, что изменений в составе правительства стоит ждать после его инаугурации.

"Мы ждем инаугурации президента, президент внесет кандидатуру председателя правительства в Государственную думу , и после этого формирование правительства начнется. Уверяю вас, что сейчас в апреле у членов правительства нет и минуты об этом подумать или строить свою работу, исходя из каких-то перспектив. Мы действительно сфокусированы на завершении тех задач, которые перед нами президент и правительство поставили", — сказал Никифоров.

По его словам, члены правительства не обсуждают, кто останется в правительстве. «Нет на повестке дня таких дискуссий, я таких обсуждений между коллегами не слышал», — сказал он.