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Никифоров: кабмин до инаугурации сфокусирован на завершении ранее поставленных задач
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Никифоров: кабмин до инаугурации сфокусирован на завершении ранее поставленных задач 

ТАСС 29 минут назад
МОСКВА, 3 апреля /ТАСС/. Правительство до инаугурации президента сфокусировано на завершении задач, поставленных перед ним ранее, заявил журналистам глава Минкомсвязи Николай Никифоров.
По конституции, при вступлении в должность вновь избранного президента правительство слагает свои полномочия. Владимир Путин, победивший на выборах в марте, заявлял, что изменений в составе правительства стоит ждать после его инаугурации.
"Мы ждем инаугурации президента, президент внесет кандидатуру председателя правительства в Государственную думу, и после этого формирование правительства начнется. Уверяю вас, что сейчас в апреле у членов правительства нет и минуты об этом подумать или строить свою работу, исходя из каких-то перспектив. Мы действительно сфокусированы на завершении тех задач, которые перед нами президент и правительство поставили", — сказал Никифоров.
По его словам, члены правительства не обсуждают, кто останется в правительстве. «Нет на повестке дня таких дискуссий, я таких обсуждений между коллегами не слышал», — сказал он.
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