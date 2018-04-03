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Памфилова вручила Путину удостоверение избранного президента
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Памфилова вручила Путину удостоверение избранного президента 

ТАСС 31 минуту назад
Он поблагодарил ЦИК за высокий уровень организации работы и проведение «самых прозрачных и чистых выборов в истории страны».
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