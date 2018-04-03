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Памфилова вручила Путину удостоверение избранного президента
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Памфилова вручила Путину удостоверение избранного президента
ТАСС
31 минуту назад
Комментарии
Он поблагодарил
ЦИК
за высокий уровень организации работы и проведение «самых прозрачных и чистых выборов в истории страны».
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