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В Перми полицейские в кратчайшие сроки разыскали пропавшего ребенка
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В Перми полицейские в кратчайшие сроки разыскали пропавшего ребенка 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 35 минут назад
Вчера около 20-00 на телефон «02» позвонила взволнованная жительница Индустриального района г. Перми и сообщила, что уже несколько часов безрезультатно пытается найти свою 7-летнюю дочь.
Немедленно о происшествии был оповещен весь личный состав отдела полиции. Сформированы три поисковые группы из числа сотрудников уголовного розыска, участковых, инспекторов по делам несовершеннолетних. Приметы пропавшего ребенка передали всем нарядам, несущим службу на улице.
Установлено, около 13-30 первоклассница вышла из школы после окончания уроков, но домой в положенное время не вернулась. Правоохранители опросили одноклассников, друзей, родственников, соседей девочки. Параллельно полицейские обследовали район, маршрут движения ученицы из учебного заведения до места жительства, чердаки, подъезды близлежащих домой.
Спустя два часа стражи порядка обнаружили в одном из дворов живую и здоровую, но заплаканную несовершеннолетнюю. Девочка объяснила, что засиделась в гостях у подруги до темноты, и теперь боится идти домой. Школьницу вернули в семью.
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