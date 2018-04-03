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Чиновники Смольного оставили пострадавших при теракте в метро один на один с их проблемами
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Чиновники Смольного оставили пострадавших при теракте в метро один на один с их проблемами 

Интересант 35 минут назад
Фото: Интересант
Ровно год назад, 3 апреля 2017-го, в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро, произошел теракт. Зверёк-исламист, затесавшийся в вагоне среди людей, подорвал взрывное устройство. Погибли 15 человек и сам террорист. 103 человека пострадали. В те дни на траурных митингах и в телевизионных заявлениях чиновники Смольного обещали всячески помогать тем, кто получил ранения и контузии во взорванном вагоне. Говорилось о том, что память погибших будет увековечена. И, конечно же, нам гарантировали, что безопасность метрополитена как стратегического транспортного объекта будет усилена. Год спустя можно констатировать: практически ничего из этих обещаний не выполнено.
Ноль памяти
Сегодня, 3 апреля, в Петербурге пройдет ряд мероприятий, посвященных годовщине теракта. Будет отслужена панихида по погибшим в Троице-Измайловском соборе. Состоится возложение цветов у станции «Технологический институт». Метрополитен представит изданную им «Книгу памяти». Пройдет благотворительный концерт «Музыка против террора» в БКЗ «Октябрьский».
Но родные погибших и многие петербуржцы ждали, что хотя бы к годовщине трагедии будет увековечена память о погибших. Речь шла о мемориальной доске. Но этого не будет.
Дело тут в позиции губернатора Полтавченко. По его мнению, ставить памятные знаки на месте той или иной трагедии не стоит. Надо организовать общий мемориал в память обо всех жертвах террористических актов, конфликтов, аварий, катастроф. В первый раз эта идея прозвучала в 2015 году после взрыва самолета над Синаем: тогда погибли 224 человека, большинство из которых были петербуржцами. Такой «единый» памятник в городе так и не появился. Впрочем, и сама идея «мемориала на все времена» — в память о жертвах уже произошедших и будущих трагедий — многим представляется циничной.
Как бы то ни было, накануне годовщины теракта в метро Смольный попытался возложить вину за то, что мемориальной доски не будет, на… родственников погибших. Мол, они не смогли загодя оформить официальную бумагу-обращение к властям с просьбой об установке памятного знака. Его, по версии чиновников можно было где-то поставить, но, конечно, не на фасаде здания, в котором располагается станция «Технологический институт».
«На фасады таких зданий плиты не устанавливаются, — заявил на пресс-конференции пару дней назад глава Комитета по социальной политике Александр Ржаненков. — Но самое главное — есть масса горожан, которая не желает, чтобы там было напоминание о случившемся».
Проводил ли Ржаненков опросы общественного мнения, неизвестно. Предполагаем, что нет. Так что нельзя исключать, что «масса горожан» — это чиновники Смольного во главе с губернатором.
Ну а что касается напоминаний… Можно ведь было с помощью мемориальной доски напомнить не о том, что на станции «Технологический институт» произошел теракт, а о том, что здесь люди помогали друг другу, спасали жизни.
Ноль заботы
Пострадавшие во время теракта спустя год с содроганием вспоминают о том, как восстанавливали здоровье и боролись за компенсации. Чтобы получить обещанные выплаты, людям необходимо было пройти судебно-медицинскую экспертизу. А она всячески занижала ущерб здоровью. Меньше ущерб — меньше денег из казны.
64-летняя пенсионерка Наталья К. получила при взрыве контузию и повреждение барабанных перепонок. Казалось бы, руки-ноги целы — должна быть счастлива! Но…
«Сразу после теракта у меня начались сильные головные боли и проблемы с сердцем, — рассказала женщина. — Я попала в Мариинскую больницу, а после выписки и прекращения приема лекарств у меня впервые в жизни началось заикание».
Врачи поставили ей диагноз «хроническая тугоухость». Хотя никаких проблем со слухом до теракта у Натальи не было! В итоге СМЭ постановила: нанесен легкий вред здоровью. Небольшая компенсация, которую выплатил город, полностью ушла на лекарства и лечение. Со слухом женщина мучается до сих пор. «О том, чтобы оформлять инвалидность, даже речи не шло — мне сразу сказали, что шансов нет», — говорит она.
В поисках справедливости Наталья К. дошла до Кремля. Лишь после этого ситуация сдвинулась с мертвой точки — появилась надежда на то, что удастся добиться повторной экспертизы. В Петербурге она никакого понимания в этом вопросе не нашла.
Мать пострадавшего во время теракта студента Александра В. — единственная, кому удалось добиться пересмотра заключения экспертов.
Юноша получил травму голову, несколько ранений в шею и бедро — из его тела извлекли порядка 10 осколков. В больнице он провел более трех недель. А эксперты заочно (!) оценили нанесенный вред здоровью как легкий.
Лишь после того как мать пострадавшего настояла на личном освидетельствовании, удалось доказать, что нанесенный вред здоровью должен быть квалифицирован как средний. И опять же — в этой истории не было никакого участия со стороны городских властей.
Ноль безопасности
Сразу после теракта при входе на все станции метро стали устанавливать металлодетекторы. Но год спустя можно констатировать: это была пустая затея. Рамки звенят при проходе каждого пассажира, никто на это не реагирует.
О том, как в реальности обстоит дело с безопасностью в Петербургском метрополитене, можно понять, посмотрев видео, которое несколько дней назад сняли и выложили на YouTube диггеры из команды Urban Dreams.
Они совершенно спокойно, без каких бы то ни было препятствий, проникли в тоннель строящегося Фрунзенского радиуса и безнаказанно совершили прогулку длиной в несколько километров.
«Облачившись в форму работников метрополитена, мы прошли на территорию стройплощадки, а затем спустились на строящуюся станцию «Дунайская», — написали диггеры в комментарии к выложенной видеозаписи. — Пройдя по строящимся тоннелям, попутно зайдя в вентиляционную шахту, мы оказались на станции «Шушары», откуда прямо по путям проследовали к строящемуся депо».
Надо ли объяснять, что путь этих ребят при таких диких прорехах в безопасности может запросто повторить потенциальный враг с бомбой в рюкзаке?
Олеся ГОРДЕЕВА,
интернет-журнал «Интересант»
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