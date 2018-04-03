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11 апреля в «Экспоцентре» на Пресне пройдет общегородская ярмарка вакансий
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11 апреля в «Экспоцентре» на Пресне пройдет общегородская ярмарка вакансий 

Управа района Ясенево 2 часа назад
11 апреля 2018 года с 11:00 до 15:00 Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы и ГКУ Центр занятости населения города Москвы проводят открытую общегородскую ярмарку вакансий.
Ярмарка вакансий соберет на своей площадке более 80 работодателей столицы. В ней также примут участие образовательные учреждения и кадровые агентства.
Организаторы приглашают на ярмарку соискателей, желающих найти или сменить работу, журналистов, общественные организации и просто заинтересованных граждан.
Посетители ярмарки смогут:
· пообщаться с работодателями, обсудить условия труда, пройти первичное собеседование;
· посетить мастер-классы, тренинги по эффективному поиску работы в сети Интернет, успешному собеседованию с работодателем, составлению конкурентоспособного резюме, альтернативным способам занятости, открытию собственного дела;
· узнать о возможности профобучения и дополнительного профессионального образования;
· пройти профориентационное тестирование;
· получить консультацию по вопросу трудоустройства;
В рамках мероприятия пройдет концертная программа и будут работать творческие мастер-классы.
Адрес и место проведения: ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон 5 (Краснопресненская набережная, 14; метро «Выставочная»)
Вход свободный. Все услуги предоставляются бесплатно.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
8 (495) 951 14 64 (для посетителей ярмарки)
8 (499) 179-67-70 (по вопросам участия организаций в ярмарке)
и по адресу электронной почты:
czn@social.mos.ru
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