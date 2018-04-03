11 апреля в «Экспоцентре» на Пресне пройдет общегородская ярмарка вакансий

11 апреля 2018 года с 11:00 до 15:00 Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы и ГКУ Центр занятости населения города Москвы проводят открытую общегородскую ярмарку вакансий.

Ярмарка вакансий соберет на своей площадке более 80 работодателей столицы. В ней также примут участие образовательные учреждения и кадровые агентства.

Организаторы приглашают на ярмарку соискателей, желающих найти или сменить работу, журналистов, общественные организации и просто заинтересованных граждан.

Посетители ярмарки смогут:

· пообщаться с работодателями, обсудить условия труда, пройти первичное собеседование;

· посетить мастер-классы, тренинги по эффективному поиску работы в сети Интернет, успешному собеседованию с работодателем, составлению конкурентоспособного резюме, альтернативным способам занятости, открытию собственного дела;

· узнать о возможности профобучения и дополнительного профессионального образования;

· пройти профориентационное тестирование;

· получить консультацию по вопросу трудоустройства;

В рамках мероприятия пройдет концертная программа и будут работать творческие мастер-классы.

Адрес и место проведения: ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон 5 (Краснопресненская набережная, 14; метро «Выставочная»)

Вход свободный. Все услуги предоставляются бесплатно.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

8 (495) 951 14 64 (для посетителей ярмарки)

8 (499) 179-67-70 (по вопросам участия организаций в ярмарке)

и по адресу электронной почты:

czn@social.mos.ru