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В этом году в регионе в третий раз пройдет молодежный форум «Александрова гора»
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В этом году в регионе в третий раз пройдет молодежный форум «Александрова гора» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 35 минут назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
С 21 по 29 июля в Переславском районе будет проходить третий молодежный форум и фестиваль русской культуры и искусства «Александрова гора». Программа мероприятия и вопросы его организации обсуждались на заседании рабочей группы по реализации проекта при участии директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергея Панчишного, главы Переславля-Залесского Владимира Волкова, главы Переславского муниципального района Валерия Астраханцева.
— Форум «Александрова гора» проводится в соответствии с указом Президента РФ в рамках подготовки к празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского, — отметил Сергей Панчишный. — Это масштабное событие — звено в цепочке мероприятий, направленных на сохранение исторического и культурного наследия России, формирование у молодежи интереса к истории своей страны, своего народа. Также форум является диалоговой площадкой для молодежи из разных регионов страны и для развития межвузовского студенческого движения.
В ходе заседания участники рабочей группы обсудили вопросы благоустройства территории, где будет проходить форум, организационные моменты. В их числе — привлечение к реализации проекта клубов исторической реконструкции и творческих коллективов.
Справка
Культурно-просветительский проект «Александрова гора» реализуется с 2016 года и состоит из двух частей — молодежного форума и исторического фестиваля русской культуры и искусства. Традиционно он проходит на берегу Плещеева озера, где в XIII — XVII веках находился родовой терем, а позднее монастырь Александра Невского.
Организаторами форума выступают общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России», синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, Переславская епархия Русской православной церкви, храм Святого Благоверного князя Александра Невского при МГИМО, национальный парк «Плещеево озеро», ярославская региональная общественная организация «Центр духовного и культурного возрождения „СтратилатЪ“ при поддержке и участии Министерства культуры и Министерства обороны Российской Федерации, Правительства Ярославской области, ГАУ ЯО „Центр патриотического воспитания“, администрации Переславского муниципального района и города Переславля-Залесского.
Финансирование форума осуществляется за счет собственных средств ассоциации, средств государственной грантовой поддержки, а также поддержки со стороны партнеров форума.
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