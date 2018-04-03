В этом году в регионе в третий раз пройдет молодежный форум «Александрова гора»

С 21 по 29 июля в Переславском районе будет проходить третий молодежный форум и фестиваль русской культуры и искусства «Александрова гора». Программа мероприятия и вопросы его организации обсуждались на заседании рабочей группы по реализации проекта при участии директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергея Панчишного, главы Переславля-Залесского Владимира Волкова , главы Переславского муниципального района Валерия Астраханцева.

— Форум «Александрова гора» проводится в соответствии с указом Президента РФ в рамках подготовки к празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского , — отметил Сергей Панчишный. — Это масштабное событие — звено в цепочке мероприятий, направленных на сохранение исторического и культурного наследия России , формирование у молодежи интереса к истории своей страны, своего народа. Также форум является диалоговой площадкой для молодежи из разных регионов страны и для развития межвузовского студенческого движения.

В ходе заседания участники рабочей группы обсудили вопросы благоустройства территории, где будет проходить форум, организационные моменты. В их числе — привлечение к реализации проекта клубов исторической реконструкции и творческих коллективов.

Справка

Культурно-просветительский проект «Александрова гора» реализуется с 2016 года и состоит из двух частей — молодежного форума и исторического фестиваля русской культуры и искусства. Традиционно он проходит на берегу Плещеева озера, где в XIII — XVII веках находился родовой терем, а позднее монастырь Александра Невского.

Финансирование форума осуществляется за счет собственных средств ассоциации, средств государственной грантовой поддержки, а также поддержки со стороны партнеров форума.