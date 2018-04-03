В Ханты-Мансийске ученики гимназии пожаловались на кашу с червями

Жители Ханты-Мансийска обсуждают питание детей в городской гимназии № 1. Вопросы к качеству продуктов и их приготовлению возникли у горожан после публикации анонимным автором фото с мучным червем в каше, якобы поданной ученикам образовательного учреждения. Снимок сопровождается подписью «экзотика гимназических столовых».

Один из участников группы во ВКонтакте «Типичный Ханты-Мансийск [Подслушано в ХМ]» посоветовал автору обратиться в СЭС. Другой отметил, что в день публикации учеников гимназии действительно кормили кашей. Следующий опубликовал аналогичный снимок с подписью: «Уже было в рисовой каше это насекомое. Школа эта же».

В то же время, некоторые участники обсуждения отметили, что фото может быть «вбросом» и призвали родителей не поддаваться на попытки ввести себя в заблуждение.

Фото: Типичный Ханты-Мансийск [Подслушано в ХМ]/ВКонтакте