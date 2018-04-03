В Японии придумали весьма необычный способ безопасного перемешивания твердотопливной ракетной смеси

Не все то, что двигает прогресс, выглядит достойно кисти художника. Например, вещество для работы твердотопливных ракетных двигателей напоминает очень вязкую манную кашу. А процесс его смешивания может вызвать рвотные позывы, но что хуже — детонацию его компонентов. Поэтому в Японском агентстве аэрокосмических исследований разработали новый и необычный способ получения смеси. В состав твердого топлива для ракетных двигателей входит вещество с очень большой запасенной энергией, окислитель и различные связующие компоненты. Их надо очень тщательно и равномерно распределить по всему объему готового продукта, иначе не удастся добиться стабильной работы двигателя. Но в процессе физического воздействия миксера на компоненты уже возникает риск детонации, а перемешивать субстанцию нужно долго.

Японские инженеры позаимствовали идею у живого кишечника и создали робота, который перегоняет смесь веществ через набор гибких контейнеров с клапанами. Перемещение создается за счет снижения давления в одном контейнере и повышения в другом, в этом процессе нет ни ударов, ни трения и никакого риска детонации. И так как рабочее вещество распределено по большей части объема конструкции, нигде не накапливается критически опасная масса.