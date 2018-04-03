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В Японии придумали весьма необычный способ безопасного перемешивания твердотопливной ракетной смеси
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В Японии придумали весьма необычный способ безопасного перемешивания твердотопливной ракетной смеси 

TechCult 42 минуты назад
Фото: TechCult
Не все то, что двигает прогресс, выглядит достойно кисти художника. Например, вещество для работы твердотопливных ракетных двигателей напоминает очень вязкую манную кашу. А процесс его смешивания может вызвать рвотные позывы, но что хуже — детонацию его компонентов. Поэтому в Японском агентстве аэрокосмических исследований разработали новый и необычный способ получения смеси. В состав твердого топлива для ракетных двигателей входит вещество с очень большой запасенной энергией, окислитель и различные связующие компоненты. Их надо очень тщательно и равномерно распределить по всему объему готового продукта, иначе не удастся добиться стабильной работы двигателя. Но в процессе физического воздействия миксера на компоненты уже возникает риск детонации, а перемешивать субстанцию нужно долго.
Японские инженеры позаимствовали идею у живого кишечника и создали робота, который перегоняет смесь веществ через набор гибких контейнеров с клапанами. Перемещение создается за счет снижения давления в одном контейнере и повышения в другом, в этом процессе нет ни ударов, ни трения и никакого риска детонации. И так как рабочее вещество распределено по большей части объема конструкции, нигде не накапливается критически опасная масса.
Минус робота очевиден — он слишком нетороплив. А ведь для запуска ракеты высотой с 17-этажный дом нужна уйма твердого топлива, из расчета расхода в 6 тонн в секунду. На заправку космических ракет уходят миллионы литров горючего, говорят в NASA. Но им нравится идея построить тысячи таких роботов и замкнуть в единую, сверхдлинную «кишку» — пусть себе безопасно и неторопливо смешивает топливо на будущие нужды.
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