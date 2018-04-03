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Снос Ховринской больницы планируют начать во II полугодии 2018 г.
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Снос Ховринской больницы планируют начать во II полугодии 2018 г. 

Агентство «Москва» 41 минуту назад
Снос Ховринской больницы планируют начать во втором полугодии 2018 г. Об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
«Снос зданий Ховринской больницы планируется начаться в III-IV квартале текущего года, ввод в эксплуатацию жилого комплекса запланирован двумя-тремя очередями в 2020-2021 гг.», — сказал А. Бочкарев.
По его словам, в настоящее время проведены все необходимые для сноса инженерные изыскания на участке, обследование конструкций здания.
«Проектно-сметная документация на снос объекта разработана и с 12 марта 2018 г. находится на рассмотрении в Мосгосэкспертизе. Конкурс на строительные работы по сносу будет объявлен после получения положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию по сносу Ховринской больницы и ее утверждения в июне текущего года», — сказал А. Бочкарев, отметив, что работы по сносу Ховринской больницы и гаражей планируется выполнить до конца 2018 г.
Он подчеркнул, что в настоящее время завершается подготовка конкурсной документации на выполнение проектных работ по строительству жилого комплекса на данном участке в соответствии с адресной инвестиционной программой.
«В мае победитель конкурса приступит к разработке проектно-сметной документации (ПСД) на жилой комплекс. Строительно-монтажные работы по возведению жилого комплекса начнутся после получения положительного заключения государственной экспертизы на ПСД и проведения конкурсных процедур по выбору подрядчика. Планируемый срок начала нового строительства — II квартал 2019 г.», — заключил руководитель департамента.
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