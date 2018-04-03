Снос Ховринской больницы планируют начать во II полугодии 2018 г.

«Снос зданий Ховринской больницы планируется начаться в III-IV квартале текущего года, ввод в эксплуатацию жилого комплекса запланирован двумя-тремя очередями в 2020-2021 гг.», — сказал А. Бочкарев.

По его словам, в настоящее время проведены все необходимые для сноса инженерные изыскания на участке, обследование конструкций здания.

«Проектно-сметная документация на снос объекта разработана и с 12 марта 2018 г. находится на рассмотрении в Мосгосэкспертизе. Конкурс на строительные работы по сносу будет объявлен после получения положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию по сносу Ховринской больницы и ее утверждения в июне текущего года», — сказал А. Бочкарев, отметив, что работы по сносу Ховринской больницы и гаражей планируется выполнить до конца 2018 г.

Он подчеркнул, что в настоящее время завершается подготовка конкурсной документации на выполнение проектных работ по строительству жилого комплекса на данном участке в соответствии с адресной инвестиционной программой.

«В мае победитель конкурса приступит к разработке проектно-сметной документации (ПСД) на жилой комплекс. Строительно-монтажные работы по возведению жилого комплекса начнутся после получения положительного заключения государственной экспертизы на ПСД и проведения конкурсных процедур по выбору подрядчика. Планируемый срок начала нового строительства — II квартал 2019 г.», — заключил руководитель департамента.