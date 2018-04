Кайли Дженнер и Трэвис Скотт показали, как отметили первую Пасху с дочкой Сторми (видео)

Католическая Пасха стала для Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта особенной, ведь это первый праздник, который влюбленные отметили вместе с их дочерью Сторми. В своем Snapchat-аккаунте (телезвезда предпочитает использовать эту программу, а не сториз в Инстаграме) Дженнер опубликовала несколько видео с участием малышки, которая родилась в феврале этого года. И фанаты в восторге!

Первая Пасха для Сторми, — прокомментировала милый ролик Кайли.

Stormi’s first Easter!? 4/1/18 A post shared by Kylie Jenner (@kyliesnapchat) on Apr 1, 2018 at 3:13pm PDT Чтобы полностью удовлетворить желание подписчиков, новоиспеченные родители поделились еще одним видео, на котором отчетливо видно личико их дочки. Фолловеры отблагодарили звездную семью, написав несколько тысяч восхищенных комментариев Сторми. «Она такая красивая», «Это слишком мило», «Восхитительная», — пишут пользователи социальных сетей.

Dad and Stormi! 4/1/18 A post shared by Kylie Jenner (@kyliesnapchat) on Apr 1, 2018 at 3:16pm PDT Для семейства Кардашьян-Дженнер Пасха прошла в пастельных (в большинстве своем розовых) тонах. Не обошлось и без множества сладостей, огромного размера кролика из цветов и разукрашенных яиц.

Пасха семьи Кардашьян-Дженнер

Трэвис Скотт

