Индийцы могут заменить корейских рабочих в Приморье, считает эксперт

"Произошел перекос в сторону отдельных трудовых мигрантов, в частности из Северной Кореи . По данным Приморского края, около 9 тысяч северокорейских мигрантов работали в сфере строительства", — сказал Звычайный на одной из сессий конференции по демографическому развитию Дальневосточного федерального округа.

По его словам, он вместе с властями Приморья находится в поиске альтернативной рабочей силы.

"В ходе нашей рабочей встречи с генеральным консульством Индии во Владивостоке они неоднократно нам заявляли, что специализированные индийские государственные предприятия готовы населить Приморье своими трудовыми ресурсами при условии большой потребности в таковых. Причем называется цифра в 4 тысячи рабочих единовременно", — отметил Звычайный, уточнив, что генконсул Индии готов сотрудничать с властями в этих вопросах.

"Масштабное привлечение индийских специалистов на предприятия Дальнего Востока … не только возможно, но и крайне необходимо. Однако без решения вопроса об установлении прямого авиасообщения эту задачу мы вряд ли сможем решить", — считает глава Центра содействия иммиграции в Приморье.