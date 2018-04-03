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Индийцы могут заменить корейских рабочих в Приморье, считает эксперт
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Индийцы могут заменить корейских рабочих в Приморье, считает эксперт 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апр — РИА Новости. Приморье могло бы заменить северокорейских строителей, которых необходимо выслать из России из-за санкций, рабочими из Индии, этот вопрос уже обсуждается, заявил глава Центра содействия иммиграции в Приморский край Владислав Звычайный.
"Произошел перекос в сторону отдельных трудовых мигрантов, в частности из Северной Кореи. По данным Приморского края, около 9 тысяч северокорейских мигрантов работали в сфере строительства", — сказал Звычайный на одной из сессий конференции по демографическому развитию Дальневосточного федерального округа.
По его словам, он вместе с властями Приморья находится в поиске альтернативной рабочей силы.
"В ходе нашей рабочей встречи с генеральным консульством Индии во Владивостоке они неоднократно нам заявляли, что специализированные индийские государственные предприятия готовы населить Приморье своими трудовыми ресурсами при условии большой потребности в таковых. Причем называется цифра в 4 тысячи рабочих единовременно", — отметил Звычайный, уточнив, что генконсул Индии готов сотрудничать с властями в этих вопросах.
"Масштабное привлечение индийских специалистов на предприятия Дальнего Востока … не только возможно, но и крайне необходимо. Однако без решения вопроса об установлении прямого авиасообщения эту задачу мы вряд ли сможем решить", — считает глава Центра содействия иммиграции в Приморье.
Четвертая всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока» проходит в Южно-Сахалинске 3-4 апреля. Ее организаторами выступают Минвостокразвития России, правительство Сахалинской области и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Конференция собрала более 200 участников, в числе которых представители региональных и федеральных властей, экспертов в области демографии и представителей работодателей Дальнего Востока. На сессиях и семинарах конференции обсудят тренды развития демографической политики ДФО.
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