В Башкирии фельдшер получил условку за смерть пациента

На скамье подсудимых оказался 35-летний фельдшер. Мужчину обвинили в неоказании медицинской помощи, которая привела к смерти пациента, и дали условный срок.

Случилось все в ноябре 2014 года. Утром врачу позвонила женщина и рассказала, что ее супруг чувствует боль в области сердца. В ответ медик попросил пациента явиться в фельдшерский пункт самостоятельно. Женщина повезла супруга в ближайшую больницу, но из-за упущенного времени мужчину спасти не удалось.

— Бирский районный суд приговорил мужчину к двум с половиной годам лишения свободы условно. Но медик попытался обжаловать наказание, — рассказали в прокуратуре

По словам сельского врача, он не посетил больного, который жил в 300 метрах от медпункта, из-за плохого самочувствия. Верховный суд не счел доводы убедительными. Приговор остался без изменения.