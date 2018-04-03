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В Башкирии фельдшер получил условку за смерть пациента
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В Башкирии фельдшер получил условку за смерть пациента 

ufa1.ru 39 минут назад
Фото: ufa1.ru
На скамье подсудимых оказался 35-летний фельдшер. Мужчину обвинили в неоказании медицинской помощи, которая привела к смерти пациента, и дали условный срок.
Случилось все в ноябре 2014 года. Утром врачу позвонила женщина и рассказала, что ее супруг чувствует боль в области сердца. В ответ медик попросил пациента явиться в фельдшерский пункт самостоятельно. Женщина повезла супруга в ближайшую больницу, но из-за упущенного времени мужчину спасти не удалось.
— Бирский районный суд приговорил мужчину к двум с половиной годам лишения свободы условно. Но медик попытался обжаловать наказание, — рассказали в прокуратуре.
По словам сельского врача, он не посетил больного, который жил в 300 метрах от медпункта, из-за плохого самочувствия. Верховный суд не счел доводы убедительными. Приговор остался без изменения.
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