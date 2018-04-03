В Удмуртии сотрудники полиции разыскали двух пропавших школьников

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Можгинский» обратились родители 14-летней школьницы с заявлением о том, что около 17 часов их дочь ушла из дома и ее местонахождение неизвестно. Спустя 20 минут в полицию обратились родители 10-летнего подростка, сообщившие о безвестном исчезновении сына. Мобильные телефоны обоих подростков оказались выключенными.

В 22 часа был объявлен сбор личного состава отдела полиции. На розыск пропавших школьников были ориентированы все наружные службы, ориентировки с приметами подростков направлены в службы такси, а также на железнодорожный вокзал и автостанцию. Около 6 часов в отдел полиции обратился сотрудник железнодорожного вокзала, который сообщил о том, что недалеко от здания вокзала находятся подростки, похожие по приметам на разыскиваемых. В указанное место незамедлительно прибыли сотрудники ММО. Они обнаружили пропавших подростков и доставили их в отдел. В настоящее время школьники переданы родителям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Руководство межмуниципального отдела МВД России «Можгинский» выражает благодарность сотруднику железнодорожного вокзала, проявившему бдительность и оказавшему содействие в розыске пропавших детей.