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В Каменске-Уральском бизнесмен открыл магазин в противорадиационном бункере
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В Каменске-Уральском бизнесмен открыл магазин в противорадиационном бункере 

РИА «ФедералПресс» 44 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Арбитражный суд по иску прокуратуры лишил помещения предпринимателя из Каменска-Уральского. Дело в том, что бизнесмен решил открыть свой магазинчик в противорадиационном укрытии.
По правилам данное помещение находится в федеральной собственности и служит для укрытия людей на случай ядерной атаки, а также природных катаклизмов, стихийных бедствий, войны или других опасностей. Помещение должно быть доступно для людей и не должно быть никем занято.
При этом выяснилось, что предприниматель ни с кем не заключил договор о найме помещения и занял его самовольно. Прокуратура обратилась в суд с требованием выселить бизнесмена. Суд требования удовлетворил.
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