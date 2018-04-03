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Американка решила разбудить сына электрошокером ради церкви
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Американка решила разбудить сына электрошокером ради церкви 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: Lenta.ru
Жительница американского города Финикс (штат Аризона) применила электрошокер, чтобы разбудить сына на пасхальную службу. Об этом сообщает KSAZ-TV.
По информации телеканала, 40-летняя Шэррон Доббинс (Sharron Dobbins) пыталась поднять семью, чтобы вместе пойти в церковь. В это же время в доме ночевали друзья одного из сыновей, и он отказался выгонять их ради службы, а также нагрубил матери. После этого женщина взяла в своей комнате шокер и пришла с ним в комнату 17-летнего сына.
По словам молодого человека, затем женщина ударила его в ногу. Он вызвал полицию. Прибывшие стражи порядка нашли следы от шокера и задержали женщину.
Доббинс предъявили обвинение в домашнем насилии в отношении несовершеннолетнего. Судья после предварительного разбирательства освободил ее без залога, но с некоторыми условиями: она не должна связываться с проводившим задержание полицейским, у нее также не должно быть никакого оружия, в том числе и электрошокера.
Сама женщина утверждает, что всего лишь зажала кнопку на устройстве ради звука и не трогала сына, поскольку стояла в полутора метрах. Доббинс предстоит снова появиться в суде. Какое наказание ей грозит, не уточняется.
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