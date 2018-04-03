Первый инвестор Spotify: в чем мы были правы и где ошибались, прогнозируя будущее компании в 2007 году

В 2007 мы составили список лучших компаний, куда отнесли и Spotify. В этом списке мы расписали характеристики компании, ее шансы на успех, плюсы и минусы. Некоторые наши прогнозы сбылись, другие оказались ошибочными.

В чем мы оказались правы:

«Лучше, чем пиратство»

Я точно помню, как все газетные заголовки в 2007 году говорили о крахе музыкальной индустрии. Пиратство лишало ее прибыли, и не было пути назад. Я сам частично был виновником этой трагедии — я постоянно слушал музыку на пиратских источниках, таких как Limewire, uTorrent.

Фото: Medium

В то время нас сильно подкупило одно из основополагающих убеждений Spotify: чтобы победить пиратство, нужно предоставить сервис, который будет «лучше, чем пиратство». Они собирались обеспечить мгновенный и бесплатный доступ к каждой песне, о которой можно только подумать…. Мы правда верили, что таким образом Spotify соберет огромную аудиторию.

Но многое скрывалось за этой фразой. Чтобы добиться успеха, маленькой команде Spotify необходимо было мгновенно и надежно доставлять пользователям мировой музыкальный каталог. Даже секундная задержка могла испортить все. Команда концентрировалась в основном на этом. Планка была поставлена. Сначала Spotify полагалась на проприетарную P2P-технологию, что сильно сыграло им на руку. Структура снижала издержки. Это было лучшее решение, которое только можно было найти.

Честная игра с правообладателями

В 2007 году компания все еще вела переговоры с правообладателями о том, как лицензировать музыку. Мы сомневались, стоит ли инвестировать в Spotify.

Вся эта ситуация лишь показала нам силу и намерения основателей. Они играли в жесткую игру с инвесторами и в то же время терпеливо вели переговоры с правообладателями в надежде заключить выгодные сделки. Любое отступление от их убеждений — и обещание «лучше, чем пиратство» уже не будет выполнено. Они знали, чего хотели, и они это получили.

В целом нам очень нравился принцип основателей играть честно с правообладателями без всяких ловушек.

Команда

Дэниел Эк и Мартин Лорентзон — одни из лучших предпринимателей своей эпохи. Они обладали навыками, связями и желанием создать нечто глобальное. Если вы узнаете, что происходит внутри команды, вы зададитесь вопросом: «А стараются ли так же сильно другие компании?» Есть ли в Европе еще компании с такими же амбициями и высокими стандартами к себе и своим сотрудникам? В то время таких компаний не было, и если честно, мне сложно выделить такую компанию даже сейчас.

Фото: Medium

Все мы знаем, насколько важно нанимать правильных сотрудников на раннем этапе развития компании. Это было особенно важно для технологичного стартапа в Швеции в 2007 году, когда ситуация на предпринимательском рынке была совершенно другой. Команде удалось найти лучших сотрудников, когда стартапы только начинали набирать обороты в Европе. Следует отдать Spotify должное — по большей части благодаря ей в Стокгольме теперь находится так много топовых компаний.

В чем мы ошибались

Мобильные телефоны (мы не догадывались, что они станут настолько важными)

Сегодня Spotify с гордостью называет себя «мобильной платформой». Мы не могли этого предвидеть. В самом начале Spotify стремилась заменить музыкальную библиотеку на компьютере, а не плеер «Sony Walkman».

Фото: Medium

Все были так рады, когда Spotify впервые выпустила мобильное приложение для Nokia. Я помню, как у меня тогда отвисла челюсть. Это невозможно! Можно было просто найти любую песню с мобильного телефона. Удивительно!

Технологии, какими бы крутыми они ни были, в любом случае устаревают

Продолжая говорить о технологиях, в самом начале мы ошибались по поводу того, насколько важен выбор технологического стека Spotify. В 2007 году мы зацикливались на качестве и безопасности P2P-технологии, но сейчас Spotify уже давно работает в облаке.

Вот как мы видим это сейчас. Индивидуальные технологические решения устарели быстрее, чем мы тогда ожидали. Поэтому для компании очень важно привлечь лучшие таланты и опережать технологии. Это является одним из основных убеждений Creandum. Если бы в Spotify не фокусировались так сильно на продукте и технологиях, я думаю, они бы упустили момент и перешли бы слишком поздно на мобильные версии.

Одних технологий мало, для того чтобы закрепиться на рынке и опередить конкурентов. Для этого еще нужен хороший маркетинг и талантливая команда.

Попытки моделировать стартап на примере уже знакомого бизнеса, вместо того чтобы сфокусироваться на инновациях

Сначала Spotify показался нам следующим поколением радио. Поэтому мы потратили много времени, пытаясь оценить размер рынка через призму радиорекламы.

Конечно, мы упустили тот факт, что как только пользователи получают доступ к сервису или продукту, КАК ОНИ ХОТЯТ, меняется все. Spotify предоставил всем свободный и мгновенный доступ к музыке, так же как это сделал Uber с перевозками. Такие перемены создают неудержимую волну. И если у вас есть средства (амбиции, команда, инвестиции) поймать ее в правильное время, ваша компания может взорвать рынок. Именно это и удалось Spotify.

Наверное, моя любимая функция в Spotify — это Daily Mix. Приложение анализирует то, что я слушал раньше, и предлагает на основе этих данных плейлисты с песнями, которые мне могут понравиться. Разработав эту услугу, компания создала нечто новое и ценное для пользователей. Я просто не могу жить без Spotify. Это уникальное приложение, других таких нет.

Фото: Medium

Стоило ли Creandum вкладывать больше?

Мы очень рады, что приняли участие в первом раунде финансирования Spotify. Я помню, как однажды, отмечая первый миллион активных пользователей в 2008 году, Дэниел поделился своими прогнозами о том, что вскоре это число может увеличиться в сто раз. Меня поразил его настрой.

Стоило ли нам вкладывать больше? Некоторые последующие раунды финансирования скорее всего принесут инвесторам доходы выше ожидаемого. Это еще один пример того, насколько непропорционально распределяются доходы в венчурных инвестициях. И поэтому венчурным компаниям следует всегда удваивать ставку на победителей.

Но это тоже можно делать по-разному. И вкладывать весь капитал тоже нереалистично. Если бы Creandum вела себя более агрессивно в этом конкретном случае, тогда под угрозой были бы инвестиции в другие перспективные компании, так как Creandum не поддерживала бы их в следующем раунде. И, оглядываясь на то, как это все обернулось, это вложение до сих пор остается одним из наиболее прибыльных в Европе.

Источник.

Материалы по теме:

Глава Spotify объявил о подготовке сервиса к запуску в России

9 вещей о технологиях, которые должен знать каждый

Ищете средства на запуск стартапа? Учитесь у Илона Маска

Как озолотиться на инвестиционных монетах