Траншеи в сердцах

Вера листает альбом, вспоминает прошлое. Оно начинается в ее фотоальбоме еще до Октябрьской революции. Мужчина к казачьей форме с серьезным взглядом смотрит в объектив. С длинным кинжалом, сумкой для патронов и в меховой шапке. Рядом с ним стоит его невеста. И она в день своей свадьбы не улыбается. «Это мои дедушка и бабушка. Они не были казаками. Но тогда в той местности было популярно фотографироваться в казачьей форме», — гордо рассказывает Вера.

Она сама сидит в меховой шапке в кафе «Украина» в центре Авдеевки. Рядом с 49-летней женщиной чашка горячего чая, за окном все белое. Со стены серого панельного дома улыбается Матерь Божия. Два военных проходят мимо, заходят в расположенный рядом супермаркет. Мать сажает своего ребенка в санки, пожилые люди стараются не поскользнуться на льду. Не слышно громких голосов, нет ни сигналов машин, ни шума транспорта. В этот момент Авдеевка — странно тихий город. При этом он расположен на линии фронта. Здесь украинская армия, там — поддерживаемые Россией сепаратисты. С 2014 года в Донбассе царит война.

Вера начинает путешествие во времени — через десятилетия советской истории — с бабушки и дедушки. Затем из альбома на нас смотрят отпускники с фронта Второй мировой войны, тоже с серьезными лицами. На следующих страницах — родственники и друзья. Вера смотрит со страниц альбома девочкой со светлыми волосами и задорным взглядом. На других фотографиях улыбаются мальчишки в красных пионерских галстуках. У девочек большие банты в волосах. Вера поделилась воспоминаниями красивых страниц повседневной жизни в Советском Союзе — в черно-белых и выцветших фотографиях.

Перелом принес для многих унизительную нищету

Вера выросла в Горловке в Донбассе, в 50 километрах от Авдеевки. Один ее брат перебрался в соседнюю страну, другой брат в Крым . 90-ые годы означали для них всех борьбу за выживание. Невероятно сильное однажды государство стало слабым, законы практически ничего не значили. Один родственник был убит в Горловке мафией, когда он открыл небольшой магазин. Убийцу до сих пор не нашли.

Вера обосновалась со своим мужем в Авдеевке в 1998 году. Вся семья оказалась разбросана по Украине и России. В этом нет ничего необычного, когда родственники живут в соседних странах. В Авдеевке — обычное дело.

«Донецкий регион — это все-таки Родина. Поэтому я остаюсь здесь», — вздыхает она. Родина, которую нужно любить, чтобы жить там сегодня. Жилые дома принимают гостей с шармом Советского Союза. Коксовальный завод выпускает клубы дыма в небо, а при неудачном направлении ветра — зловонные выхлопы идут на улицы.

Ее мужа уже несколько лет нет в живых. Когда начался конфликт, он скончался от рака. Но в поздние 90-ые годы и в начале 2000-х они были настоящей командой. Командой в микроавтобусе. Он был за рулем, она продавала билеты. Так, они каждый день ездили по несколько раз из Авдеевки в Донецк и обратно. «Там, прямо на главной улице была остановка. Сегодня, когда я это рассказываю, невозможно поверить. Каждый день мы быстро и без проблем по десятку раз проезжали расстояние в десять километров туда и обратно. Последний раз, когда я ездила к родственникам в Донецк, путь в обе стороны занял почти 30 часов. Пропускные пункты, досмотры, все это занимает время», — пожаловалась она. «Контактная линия» — так официально называется линия фронта. Она проходит по сердцам, разрывает семьи.

Вера задумчиво смотрит в чашку чая, когда рассказывает о своей жизни на линии фронта. Ее родной город Горловка большей частью находится под контролем сепаратистов. Менее трех километров отделяют ее маленький дом на окраине Авдеевки от Промки — бывшего промышленного района города. Сегодня это руины. Там окапывались украинские военные, после того как они отвоевали кварталы у сепаратистов в 2014 году. Сейчас траншеи проходят сквозь руины.

В основном ночью тишина в Авдеевке прекращается. Вера и ее 12-летний сын Дима слышат залпы пулеметов, глухие удары. «Мы привыкли к звукам войны», — говорит она. И к тому, что по ночам часто приходится спускаться в подвал. Гранаты постоянно падают в жилые кварталы. В последнем жилом доме по направлению к Донецку после танкового обстрела остались огромные дыры в стене дома. Некоторые жители дома там все-таки остались. Из 35 тысяч жителей, которые проживали до конфликта, в Авдеевке осталась примерно только половина. Остальные уехали к родственникам и в более безопасные регионы страны.

«Все распадается и рушится»

«Никто не думал, что такое может произойти. Что у нас снова начнется война, при этом будем стрелять сами в себя. Уму непостижимо. Жизнь и до этого была довольно трудной. Сейчас все стало еще хуже», — говорит 49-летняя женщина. Ее пенсия как вдовы составляет менее 50 евро, она подрабатывает массажисткой, это приносит небольшой приработок. Также поступает помощь со стороны Международного комитета Красного креста . Это позволяет сыну Диме брать уроки бокса. Мальчик показывает хорошие результаты на соревнованиях. «Может быть, он станет профессиональным боксером», — говорит мама. В любом случае она замечает, как благотворно действуют успехи на ее мальчика в эти безотрадные времена. «Мне больно принимать помощь. Но из-за войны практически нет рабочих мест».

В ее жизни остается немного времени на то, чтобы помечтать. «Война разрушает не только рабочие места. Это происходит еще и в головах. Часть родственников — за сепаратистов, другие чувствуют себя полностью украинцами. Ссоры продолжаются по телефону, во время встреч, в электронной переписке. Я не могу себе представить, что в какой-то другой семье в городе дела обстоят по-другому. Со своими родственниками в Донецке я практически не вижусь. Все распадается и рушится», — рассказывает она с горечью. Даже когда вспоминает о своем муже. «Как больно было бы ему, если бы он увидел все это безумие», — тихо говорит Вера.

Она с гордостью показывает фотографию Димы, выигравшего турнир, убирает альбом и идет домой. Снег хрустит у нее под ногами, на окраине города вдали можно разглядеть Донецк. Печальный вид для Веры. Она часто думает о своем муже и совместных поездках в микроавтобусе. Воспоминания о времени, которое, кажется, уже так же невероятно далеко, как и ее дедушка в казачьей форме. Но с того времени не прошло и четырех лет.