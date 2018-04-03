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Ставрополь поможет нуждающимся
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Ставрополь поможет нуждающимся 

АиФ Ставрополье 47 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Комитет труда и соцзащиты Ставрополя сообщает STAV.AIF.RU о проведении бессрочной акции «Тепло добрых рук». Горожанам предлагают пожертвовать вещи для стариков, инвалидов, многодетных и малоимущих семей.
Организаторы акции принимают одежду и обувь для детей и взрослых, предметы для ухода за новорожденными, посуду, школьные принадлежности, книги и учебники, игры и игрушки, бытовую и компьютерную технику, коляски, спортивный инвентарь, мебель — всё, что может пригодиться обездоленным людям. Единственное условие для участия в акции — убедиться, что вещи в хорошем состоянии и пригодны для использования.
Вещи можно приносить в ближайший пункт сбора:
ул. Социалистическая, 1 (помещение ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих им. В. В. Маяковского»), время приема с 8.00 до 16.00 каждый понедельник;ул. Партизанская, 1 (помещение Центра гуманитарной помощи при Епархиальном приюте для беременных женщин с младенцами, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, «Мамины руки»), время приема с 14.00 до 18.00 каждые среду, четверг, воскресенье;пр-т К. Маркса, 78 (помещение Ставропольской городской общественной организации «Ставропольский городской совет женщин»), время приема с 11.00 до 15.00 каждые вторник, среду, субботу.
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