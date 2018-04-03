Ещё
«Производству минеральных удобрений нужна реальная поддержка»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Производству минеральных удобрений нужна реальная поддержка» 

РИА «ФедералПресс» 51 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«В данном документе констатируется ряд проблем, сдерживающих рост выпуск и потребления минеральных удобрений в России, в том числе ограниченная емкость внутреннего рынка, высокая стоимость капитала для реализации инвестиционных проектов, риск повышения тарифов на природный газ и электроэнергию, дефицит техники для внесения минеральных удобрений в почвы и др.
В плане совершенно правильно указывается, что две трети выпускаемых в России минеральных удобрений отправляется за границу, тогда как на внутренний рынок отгружается лишь треть. Уровень же их внесения в среднем по России не превышает 49 кг на 1 га, тогда как в Европейском Союзе он достигает 130 кг, в США — 140 кг.
Однако расширение продаж минеральных удобрений из России на экспорт сталкивается с действием мер тарифной и нетарифной защиты в ряде стран мира, причем зачастую установленных исключительно по политическим соображениям. Характерный пример — недавний подъем на Украине ставок антидемпинговых пошлин на аммиачную селитру из России, идущий вразрез с интересами национального агропромышленного комплекса и без того испытывающего большие трудности. Более того, я, к сожалению, не видел ни одного официального заявления от наших профильных государственных органов и общественных объединений в защиту отечественных химических компаний в связи с дискриминационными действиями властей Украины.
Тем не менее, несмотря на сложившиеся непростые условия, наши производители реализуют или планируют перспективные инвестиционные проекты. Среди них стоит назвать запуск »ФосАгро» новых агрегатов аммиака и карбамида и создание ею производства сульфата аммония на череповецкий площадке «Апатита», планирующийся «ЕвроХимом» ввод в эксплуатацию двух предприятий по добыче калийных солей (одного — в Пермском крае, другого — в Волгоградской области), строительство «Щекиноазотом» комплекса по выпуску азотной кислоты и аммиачной селитры, «Метафраксом» — производства аммиака, карбамида и меламина и т.д.
В этой связи в плане, утвержденном Правительством России, определен комплекс мер по преодолению сложившегося положения дел, начиная от государственной поддержки экспортных поставок минеральных удобрений, стимулированию инвестиционной деятельности их производителей и заканчивая развитием сети дистрибьюции агрохимикатов и совершенствованием технического и экологического регулирования.
И если хотя бы их часть будет претворена в жизнь, то это уже будет реальной поддержкой и производителей и потребителей минеральных удобрений в нашей стране».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Культ личности и избавление от друзей. Самые неблаговидные поступки экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева Таблетка от жадности. В Самаре поставщикам лекарств грозит уголовная статья за картель Полиция отпустила участников акции против «Ядрово»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя97
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт116
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»391
Российская «Дрель» напугала британцев115
Что делает спецназ США у российских границ113
Видео
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
03:40
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
00:47
Как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
Оружие Армия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение