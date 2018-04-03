«Производству минеральных удобрений нужна реальная поддержка»

«В данном документе констатируется ряд проблем, сдерживающих рост выпуск и потребления минеральных удобрений в России , в том числе ограниченная емкость внутреннего рынка, высокая стоимость капитала для реализации инвестиционных проектов, риск повышения тарифов на природный газ и электроэнергию, дефицит техники для внесения минеральных удобрений в почвы и др.

В плане совершенно правильно указывается, что две трети выпускаемых в России минеральных удобрений отправляется за границу, тогда как на внутренний рынок отгружается лишь треть. Уровень же их внесения в среднем по России не превышает 49 кг на 1 га, тогда как в Европейском Союзе он достигает 130 кг, в США — 140 кг.

Однако расширение продаж минеральных удобрений из России на экспорт сталкивается с действием мер тарифной и нетарифной защиты в ряде стран мира, причем зачастую установленных исключительно по политическим соображениям. Характерный пример — недавний подъем на Украине ставок антидемпинговых пошлин на аммиачную селитру из России, идущий вразрез с интересами национального агропромышленного комплекса и без того испытывающего большие трудности. Более того, я, к сожалению, не видел ни одного официального заявления от наших профильных государственных органов и общественных объединений в защиту отечественных химических компаний в связи с дискриминационными действиями властей Украины.

Тем не менее, несмотря на сложившиеся непростые условия, наши производители реализуют или планируют перспективные инвестиционные проекты. Среди них стоит назвать запуск »ФосАгро» новых агрегатов аммиака и карбамида и создание ею производства сульфата аммония на череповецкий площадке «Апатита», планирующийся «ЕвроХимом» ввод в эксплуатацию двух предприятий по добыче калийных солей (одного — в Пермском крае , другого — в Волгоградской области ), строительство «Щекиноазотом» комплекса по выпуску азотной кислоты и аммиачной селитры, «Метафраксом» — производства аммиака, карбамида и меламина и т.д.

В этой связи в плане, утвержденном Правительством России , определен комплекс мер по преодолению сложившегося положения дел, начиная от государственной поддержки экспортных поставок минеральных удобрений, стимулированию инвестиционной деятельности их производителей и заканчивая развитием сети дистрибьюции агрохимикатов и совершенствованием технического и экологического регулирования.

И если хотя бы их часть будет претворена в жизнь, то это уже будет реальной поддержкой и производителей и потребителей минеральных удобрений в нашей стране».