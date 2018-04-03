Храм, в котором крестили Солженицына в Кисловодске, откроется 1 сентября

«С 2016 года мы им занимаемся, это такая народная стройка. К 1 сентября храм откроется полностью. Не только нижний храм будет работать, но и верхний откроется в полном объеме. Росписи потом будут идти поэтапно», — сообщила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко . Ее слова передает ТАСС

«Это очень важно, потому что в этом храме крестился Солженицын, в этом году мы отмечаем его 100-летие. Но это также уникальной архитектуры храм, неземной красоты, и я рада, что и этот проект удастся завершить в этом году», — пояснила Матвиенко.

По ее словам, работы по восстановлению храма также влекут за собой и благоустройство прилегающей территории. В частности, в мэрии планируют расширить подъездную дорогу.

Храм Святого великомученика и целителя Пантелеимона в честь Святой блаженной Ксении Петербургской был построен в Кисловодске в 1905 году. В 1965 году его разрушили, а 1994 начали возрождать с маленькой часовни. Первый камень в основание нового приходского многокупольного храма был заложен в 2002 году. В 2016 году прошло освящение нижнего предела нового храма.

Федор Шаляпин во время своих приездов в Кисловодск пел в храме, а также жертвовал ему значительные суммы. Кроме того, в этом храме в декабре 1918 года был крещен будущий публицист Александр Солженицын.