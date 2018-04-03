Под Волгоградом 50 подрывных групп начали борьбу с ледяными заторами

Волгоградской области из военнослужащих сформированы более 50 подрывных групп для взрывов ледяных заторов на реках, каналах и водоемах региона. Саперы уже приступили к работе на особо проблемных участках. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Кроме того, в регионе создана группировка сил и средств для оказания помощи МЧС и населению. Военные инженеры понтонно-мостового подразделения находятся в режиме готовности к наведению переправ через затопленные участки. Подготовлена техника, в том числе плавающие транспортеры ПТС-2 и буксирно-моторные катера БМК-460, а также станции комплексной очистки СКО-10 «Гигиена» для очистки питьевой воды.

"Инженерные подразделения, предназначенные для оказания помощи населению в условиях возможного паводка в Волгоградской области, выполнили необходимые подготовительные мероприятия", — сообщили в военном ведомстве.

Напомним, что недавно из-за интенсивного таяния снега и повышения уровня воды на малых реках Волго-Донского бассейна обострилась паводковая обстановка в Кумылженском районе области, где был введен режим ЧС. В зоне подтопления оказались 302 придворовых участка и 25 домовладений, с населением 754 человека их них 155 детей. Для эвакуации населения развернуто два пункта временного размещения вместимостью 800 человек. Часть жителей подтопленных домовладений размещены у родственников.