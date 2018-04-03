Ещё
Под Волгоградом 50 подрывных групп начали борьбу с ледяными заторами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Волгоградом 50 подрывных групп начали борьбу с ледяными заторами 

Российская Газета 51 минуту назад
Фото: Российская Газета
В Волгоградской области из военнослужащих сформированы более 50 подрывных групп для взрывов ледяных заторов на реках, каналах и водоемах региона. Саперы уже приступили к работе на особо проблемных участках. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Кроме того, в регионе создана группировка сил и средств для оказания помощи МЧС и населению. Военные инженеры понтонно-мостового подразделения находятся в режиме готовности к наведению переправ через затопленные участки. Подготовлена техника, в том числе плавающие транспортеры ПТС-2 и буксирно-моторные катера БМК-460, а также станции комплексной очистки СКО-10 «Гигиена» для очистки питьевой воды.
"Инженерные подразделения, предназначенные для оказания помощи населению в условиях возможного паводка в Волгоградской области, выполнили необходимые подготовительные мероприятия", — сообщили в военном ведомстве.
Напомним, что недавно из-за интенсивного таяния снега и повышения уровня воды на малых реках Волго-Донского бассейна обострилась паводковая обстановка в Кумылженском районе области, где был введен режим ЧС. В зоне подтопления оказались 302 придворовых участка и 25 домовладений, с населением 754 человека их них 155 детей. Для эвакуации населения развернуто два пункта временного размещения вместимостью 800 человек. Часть жителей подтопленных домовладений размещены у родственников.
По данным Южного регионального центра МЧС РФ, уровень воды в реке Кумылга в Волгоградской области остается опасно высоким, а в реках Ольховка и Бузулук достигнет неблагоприятных отметок 3-5 апреля.
Российская Газета: последние новости
Агрегаторам такси грозит блокировка за передачу клиентов нелегалам Гомельская и Брянская области расширят сотрудничество в сфере АПК Под налоговую амнистию уже попали более 420 тысяч граждан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя97
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»388
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт110
Российская «Дрель» напугала британцев115
Что делает спецназ США у российских границ113
Видео
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
03:40
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
00:47
Как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
Оружие Армия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение