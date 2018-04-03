«Сигнал агрессии»: британские СМИ связали новую российскую авиабомбу с «делом Скрипаля»

Великобритании сочли новую авиационную бомбу «Дрель», которая поступит на вооружение российской армии в 2018 году, «очередным сигналом агрессии со стороны Кремля». Такого мнения придерживается издание Daily Express, опубликовавшее статью на эту тему.

Автор материала предполагает, что авиабомба, предназначенная для истребителей

Су-57 пятого поколения, является очередным подтверждением возможного начала третьей мировой войны.

Издание процитировало представителей

концерна-разработчика

«Дрели» —

научно-производственного

концерна «Техмаш» . По их словам, новое орудие позволяет наносить удары по объектам на расстоянии в 30 километров. При этом воздушное пространство противника нарушено не будет.

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«Дрель» оснащена 15 самоприцеливающимися суббоеприпасами. Ими вполне можно уничтожить колонну бронетехники или ракетную батарею. Сама бомба остается вне поля видимости радаров.

По мнению Daily Express, сообщение России о новой бомбе появилось после отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Автор статьи подчеркивает, что новости о «Дрели» можно считать «еще одним сигналом агрессии со стороны Кремля».

Впервые, уточнило ИА Nation News, «Техмаш» представил авибомбу в 2015 году на салоне МАКС. «Дрель» является планирующей бомбовой кассетой. Ее назначение заключается в поражении бронетанковой техники и наземных станций радиолокации. Несущий бомбу самолет может сбросить ее при любых погодных условиях и не заходя в зону действия объектов противовоздушной обороны.

Американские специалисты разработали электронный сервис, позволяющий рассчитать последствия ядерного удара. Программисты Outrider Foundation учли возможность настройки различных параметров программы.