Владельцев ТЦ обяжут перенести кинотеатры и игровые зоны на первые этажи зданий 

Реорганизация может начаться уже в 2018 году. Госдума уже в 2018 году может обязать владельцев торговых центров перенести кинотеатры и детские комплексы на первые этажи зданий. Об этом со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного сообщил ТАСС в понедельник, 2 апреля. Депутат, в свою очередь, такое заявление сделал в эфире телеканала «Россия 1». Ранее парламентарии, среди которых депутат Госдумы от Воронежской области Евгений Ревенко, обратились в Министерство строительства и ЖКХ РФ с просьбой запретить размещение детских игровых зон и кинотеатров выше второго этажа в торгово-развлекательных комплексах. — Я надеюсь, что работа нашей комиссии при комитете безопасности и противодействию коррупции закончится уже в весеннюю сессию, уже будут соответствующие законодательные инициативы по переносу кинотеатров и детских развлекательных комплексов на первые этажи, — процитировал ТАСС Анатолия Выборного. Депутат добавил, что к концу года работа с точки зрения нормативно-правового регулирования должна завершиться, и уже в 2018 году ТЦ приступят «к соответствующей реорганизации». Выборный также отметил, что Госдума планирует усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Екатерина Трещикова