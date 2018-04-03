Ещё
Владельцев ТЦ обяжут перенести кинотеатры и игровые зоны на первые этажи зданий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владельцев ТЦ обяжут перенести кинотеатры и игровые зоны на первые этажи зданий 

Вести Воронеж 54 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
Реорганизация может начаться уже в 2018 году. Госдума уже в 2018 году может обязать владельцев торговых центров перенести кинотеатры и детские комплексы на первые этажи зданий. Об этом со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного сообщил ТАСС в понедельник, 2 апреля. Депутат, в свою очередь, такое заявление сделал в эфире телеканала «Россия 1». Ранее парламентарии, среди которых депутат Госдумы от Воронежской области Евгений Ревенко, обратились в Министерство строительства и ЖКХ РФ с просьбой запретить размещение детских игровых зон и кинотеатров выше второго этажа в торгово-развлекательных комплексах. — Я надеюсь, что работа нашей комиссии при комитете безопасности и противодействию коррупции закончится уже в весеннюю сессию, уже будут соответствующие законодательные инициативы по переносу кинотеатров и детских развлекательных комплексов на первые этажи, — процитировал ТАСС Анатолия Выборного. Депутат добавил, что к концу года работа с точки зрения нормативно-правового регулирования должна завершиться, и уже в 2018 году ТЦ приступят «к соответствующей реорганизации». Выборный также отметил, что Госдума планирует усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Екатерина Трещикова
Вести Воронеж: последние новости
Экс-начальник воронежского ФСИН возглавил городское управление транспорта Воронежские ТОСы представят конкурсной комиссии свои проекты В Москве отметили положительный опыт работы воронежских ТОСов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя97
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт116
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»391
Российская «Дрель» напугала британцев115
Что делает спецназ США у российских границ113
Видео
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
03:40
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
00:47
Как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
Оружие Армия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение