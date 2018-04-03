Встреча главы управы Обручевского района с жителями состоится 18 апреля 

Жители приглашаются на встречу с районной администрацией.
Мероприятие состоится 18 апреля в 19 часов по адресу: улица Новаторов, дом 4, корпус 8 (актовый зал управы Обручевского района). Глава управы Обручевского района Вячеслав Владимирович Хизирьянов встретится с жителями района. На повестке дня стоят вопросы: 1. О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района в весенний период; 2. О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.