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Встреча главы управы Обручевского района с жителями состоится 18 апреля
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Встреча главы управы Обручевского района с жителями состоится 18 апреля 

Обручевский меридиан 53 минуты назад
Фото: Обручевский меридиан
Жители приглашаются на встречу с районной администрацией.
Мероприятие состоится 18 апреля в 19 часов по адресу: улица Новаторов, дом 4, корпус 8 (актовый зал управы Обручевского района). Глава управы Обручевского района Вячеслав Владимирович Хизирьянов встретится с жителями района. На повестке дня стоят вопросы: 1. О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района в весенний период; 2. О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
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