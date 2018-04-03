В сентябре этого года Патриарх Кирилл планирует посетить Сургут. В связи с этим, монахини женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Умиление» собирают пожертвования сургутян, чтобы благоустроить обитель и встретить Главу РПЦ достойно.
Как сообщает ugra-news, в монастыре необходимо провести ремонт внутренних помещений, а также благоустроить территорию монастырского подворья. Также требуется оснастить воскресную школу мебелью, видеопроектор и бытовой техникой. Для завершения строительства жилого корпуса нужны отделочные материалы и инструменты.
Отметим, что Сургутский женский единственный в своем роде. В нем живут и трудятся восемь насельниц. Главными святынями монастыря стали: икона Божией Матери «Умиление», перед которой молился Серафим Саровский, а также Святые мощи Вифлеемских младенцев. Кроме того, в дар обитель получила икону Святых Дивеевских Жен с частицами их святых мощей.
Реквизиты:
Религиозная организация «Женский монастырь в честь иконы Божией Матери „Умиление“ г. Сургут Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
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