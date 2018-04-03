Ещё
Патриарх Кирилл планирует посетить Сургут
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Патриарх Кирилл планирует посетить Сургут 

АиФ Югра 56 минут назад
Фото: АиФ Югра
В сентябре этого года Патриарх Кирилл планирует посетить Сургут. В связи с этим, монахини женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Умиление» собирают пожертвования сургутян, чтобы благоустроить обитель и встретить Главу РПЦ достойно.
Как сообщает ugra-news, в монастыре необходимо провести ремонт внутренних помещений, а также благоустроить территорию монастырского подворья. Также требуется оснастить воскресную школу мебелью, видеопроектор и бытовой техникой. Для завершения строительства жилого корпуса нужны отделочные материалы и инструменты.
Отметим, что Сургутский женский единственный в своем роде. В нем живут и трудятся восемь насельниц. Главными святынями монастыря стали: икона Божией Матери «Умиление», перед которой молился Серафим Саровский, а также Святые мощи Вифлеемских младенцев. Кроме того, в дар обитель получила икону Святых Дивеевских Жен с частицами их святых мощей.
Реквизиты:
Религиозная организация «Женский монастырь в честь иконы Божией Матери „Умиление“ г. Сургут Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
Ф-ал Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие» г. Ханты-Мансийск
р/с 40703810900050000112
к/с 30101810465777100812
БИК 047162812
ИНН 8602998983 КПП 860201001
ОГРН 1138699000010 ОКПО 26166904
Реквизиты счета для рублевых зачислений на карту Сбербанка № 4276 6742 9446 6769
АиФ Югра: последние новости
Когда Вербное воскресенье? Гонщики на оленях. Обские угры в Сургутском районе состязались в скорости В УрФО стартовал проект «Лидеры корпоративной благотворительности»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя97
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт123
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»391
Российская «Дрель» напугала британцев116
Что делает спецназ США у российских границ113
Видео
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
03:40
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
00:47
Как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
Оружие Армия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение