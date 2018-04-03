«Пора ему ожить на бумаге!»: Анна Семенович решила написать роман

Известная певица Анна Семенович объявила своим поклонникам в Инстаграме, что в скором времени начнет работу над собственной книгой. Правда, знаменитость призналась, что еще не придумала имя для главной героини романа о любви и попыталась исправить это с помощью фанатов.

Российская эстрадная певица, актриса и телеведущая решила пойти по пути некоторых своих коллег и написать книгу. Звезда отечественного шоу-бизнеса заявила, что сам роман уже давно «родился» в ее голове, и теперь пришло время рассказать его и своим многочисленным поклонникам. Вот только знаменитость столкнулась с небольшой загвоздкой, которую постаралась решить с помощью подписчиков в личном микроблоге. «Я начинаю работу над своим художественным романом, пора ему ожить на бумаге! Думаю над именем для главной героини, она балерина и очень милая девушка, но ей нужно найти подходящее имя! Посоветуйте варианты»

Пользователи социальной сети принялись предлагать бывшей солистке группы «Блестящие» разнообразные варианты. Некоторые посоветовали назвать героиню в честь одной из знаменитых балерин — Анны Павловой или Майи Плисецкой . Другие вспомнили и про Анастасию Волочкову . А третьи предложили назвать главное действующее лицо в честь автора. «Ну, это издевательство над психикой!» «Все зависит, где проходят действия. В каком городе, стране. Оттуда и имя!» «Как героиню назовете, так она и поплывет!» «Хочу уж книгу!» «Глядя на тебя, ничего кроме Анны на ум не приходит!» «Нюрка!» Кстати, сама Семенович так и не объявила, на каком же варианте она остановилась. Однако в следующем посте исполнительница поблагодарила фанатов за их активное участие в обсуждении и заявила, что уже приступила к выбору имени вместе с редактором будущего романа.

Что интересно, только несколько дней назад Семенович рассказала поклонниками о тяготах своей работы, вызвав насмешку с их стороны относительно описания ее трудовой деятельности.