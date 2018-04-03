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Автобус, от которого веет теплом: чудесное преображение старого ЛиАЗа
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Автобус, от которого веет теплом: чудесное преображение старого ЛиАЗа 

Авторамблер 54 минуты назад
Фото: Авторамблер
Вернуть к жизни уставшего труженика, всю жизнь возившего людей с работы и на работу, по их личным делам, а также тех, кто в ночной час просто решил побыть наедине с собой, смотря на проносящийся за окном город… Здесь нужна сила воли, характер и умение!
Восстановленные старые советские автобусы вызывают огромное уважение и теплоту, причем, в первую очередь у тех, кто застал времена молодости этой техники. Сверкающий свежей краской ЛиАЗ-677МБ словно возвращает в детство… Историей этой машины поделился пользователь Drive2 Федор Черноусов.
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