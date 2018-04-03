За неделю 35 иностранцев выдворены из Курганской области

Итоги первого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» подвели зауральские полицейские. В период с 26 марта по 1 апреля 2018 года на территории Зауралья проверено 2496 иностранных граждан и 4553 различных объектов, куда входят: предприятия в сфере услуг и рынки, гостиницы и общежития, строительные объекты, объекты временного пребывания (проживания) иностранных граждан.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области , сотрудниками полиции выявлено 224 административных правонарушения миграционного законодательства, из которых 196 административных материалов по нарушению режима пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. Также составлено 19 административных материалов по нарушениям правил привлечения и использования иностранной рабочей силы.

По итогам проведенных мероприятий принято 35 решений о выдворении иностранных граждан в административном порядке за пределы Российской Федерации. Вынесено 3 решения о депортации, а в отношении 1 иностранного гражданина исполнена реадмиссия. Наложено административных штрафов на общую сумму 428 тыс. рублей.

Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в полицейском ведомстве, в отношении нарушителей миграционного законодательства возбуждено 11 уголовных дел по статье статье 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ» и 3 уголовных дела по статье 322.2 «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ».

Использовано фото с сайта sao.mos.ru