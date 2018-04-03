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В управляющей компании рассказали обстоятельства схода снега на ребёнка
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В управляющей компании рассказали обстоятельства схода снега на ребёнка 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Стали известны некоторые подробности ЧП, произошедшего вечером 2 апреля в Кировском районе Перми. В управляющей компании, которая обслуживает дом, рассказали, что ледяная глыба рухнула на ребёнка с козырька балкона одного из жильцов.
«На место происшествия сразу выехали представители нашей компании, сотрудники полиции. Как мы поняли, снег упал с козырька балкона. Ведь крыша была чистая, мы за этим следим», — рассказала исполнительный директор УК «Гарант» Валентина Чудинова.
По её словам, балкон не является общедомовым имуществом, поэтому за его содержание отвечает хозяин квартиры, а не УК. Козырёк, с которого упал снег, не предусмотрен проектом дома. Очевидно, он появился после остекления балкона.
Сотрудникам УК хозяин квартиры рассказал, что чистил в тот день снег и наледь, но не посмотрел — есть ли внизу люди.
Напомним, вечером 2 апреля на 9-месячную девочку упала с крыши глыба из снега и льда. Девочка находится в глубокой коме, у неё множественные осколочные переломы костей черепа.
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