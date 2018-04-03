Российско-британский кризис. Шпион или кошмар?

Российское-британские отношения резко ухудшились из-за попытки убийства британского шпиона российского происхождения. Великобритания поспешила обвинить в этом Россию , демонстрируя западное высокомерие, которое основывается на вере в то, что их слова — всегда правда, и нет необходимости предоставлять доказательства и давать возможность высказаться обвиняемой стороне.

Кризис вокруг убийства шпиона Сергея Скрипаля оправдывает противостояние России и, в частности, ее президенту Владимиру Путину , и имеет две цели: промежуточную и стратегическую.

Франция и 1. Промежуточная цель состояла в том, чтобы в преддверии президентских выборов в России обвинить ее, а затем и лично Путина и тем самым создать путаницу и повлиять на результаты голосования, а также оказать давление на российского президента, чтобы он пошёл на уступки или приостановил военно-политический подъем современной России. Однако все это привело к противоположным результатам: Путин извлёк пользу из заносчивости Великобритании, к которой в знак солидарности присоединились Соединённые Штаты Германия , поскольку их действия повлекли за собой подъем патриотических настроений в России. Местные жители считают, что в этой борьбе между западными странами и Россией первые стремятся избавиться от президента Путина и разрушить их страну, то есть повторить то, что произошло с Советским Союзом.

2. Стратегическая цель выражается в попытке Великобритании выстроить независимую политическую платформу на международной арене в союзе с Америкой, особенно после ее выхода из Европейского Союза , а также распространения российского влияния на Ближнем Востоке, которому предшествовали события на Крымском полуострове. В соответствии со своей оценкой растущего российского влияния Великобритания попыталась при помощи политики давления и провокаций возобновить российско-британский диалог, чтобы обеспечить себе кусок «российского пирога».

Отсутствие положительных результатов британских шагов и твердая позиция России окажут дополнительное давление на Лондон, чтобы он нормализовал ситуацию и умерил свою заносчивость, которая зиждется на славе его колониального прошлого. То же самое можно сказать и в отношении экономических интересов, связывающих Россию и Великобританию на уровне российских бизнесменов. Они ведут торговую и инвестиционную деятельность на британской территории. Это не говоря уже об импорте российского газа, который обеспечивает потребности 80% британских домохозяйств и которому нет никаких доступных альтернатив в настоящее время.

Британское наступление представляет собой одну из осей американского наступления на Россию, которая смогла пробудиться от сна и близка к возвращению на международную арену в качестве игрока, равного по мощи Соединенным Штатам. Более того, Москва вместе со своими союзниками из оси сопротивления нанесла пощечину Вашингтону, положив конец американскому проекту на Ближнем Востоке.

Со своей стороны Америка поспешила мобилизовать страны Запада, привлечь Саудовскую Аравию и другие государства Персидского залива, чтобы объявить блокаду России и заставить ее вести переговоры на американских условиях или вернуться к своим границам, чтобы не мешать американскому «слону» или «ослу» разрушить страны региона для реализации своих амбиций.

#ArmsDeal #cartoon by @EmadHajjaj #Yemen #HumanRights pic.twitter.com/CUOxNx2pSZ

— Emad Hajjaj Cartoons (@EmadHajjaj) 12 марта 2018 г.

Если президент Путин несет ответственность за отравление шпиона, по мнению британской стороны, то разве королева Великобритании и ее премьер-министр не ответственны за убийства невинных граждан в Йемене Сирии при помощи британского оружия и бомб?

Разве Британия не ответственна за тяжелое положение палестинского народа, у которого она отняла родину и отдала ее сионистам?

Если жестокость и несправедливость можно победить только при помощи силы, и только сильный способен защитить свои права перед лицом несправедливости и колониализма, то Великобритания, Америка и колониальный Запад в целом должны смириться с новыми реалиями. Сегодня появились освободительные и революционные силы, которые сопротивляются западной несправедливости в союзе с Россией. Стрелки часов сил сопротивления нельзя повернуть вспять.

Лондон вернется к переговорам с Россией. Экономическая заинтересованность и дефицит ресурсов после выхода из Европейского Союза достаточны для того, чтобы вернуть его к диалогу, выгодному обеим сторонам.