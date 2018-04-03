В местах массового пребывания костромичей нашли больше сотни нарушений

Готовы первые результаты обследования мест массового пребывания людей в Костромской области . Из 229 запланированных объектов сотрудники надзорных органов обследовали пока 99, сообщает пресс-служба губернатора.

Но и этого оказалось достаточно для того, чтобы понять — нам есть над чем работать. Специалисты выявили 141 нарушение требований пожарной безопасности.

Все материалы направляются в прокуратуру . Кстати, самими распространенными нарушениями стали закрытые на замок или заваленные продукцией эвакуационные выходы.

Через две недели надзорные органы планируют проверить все объекты массового пребывания людей.

По итогам проведения работ прошу систематизировать основные замечания. Одну из проблем мне уже обозначили — это отсутствие единых требований к обеспечению безопасности при строительстве подобных объектов. Давайте разберемся со всеми этими вопросами. Если есть необходимость выходить на изменение законодательства, в том числе, федерального, работайте, — отметил глава региона Сергей СИТНИКОВ.

Напомним, проверки инициированы после трагедии — в кемеровской «Зименей вишне» в пожаре погибли десятки людей.