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На объектах массового пребывания в Костромской области выявили нарушения
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На объектах массового пребывания в Костромской области выявили нарушения 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Проверки с участием прокуратуры и МЧС начались в регионе с 26 марта после трагедии в Кемерово. За неделю в Костромской области осмотрели более 100 объектов. На них выявлено около 140 нарушений. Самое распространенное — закрытые или заваленные товаром эвакуационные выходы.
«Одну из проблем мне уже обозначили — это отсутствие единых требований к обеспечению безопасности при строительстве подобных объектов. Давайте разберемся со всеми этими вопросами. Если есть необходимость выходить на изменение законодательства, в том числе, федерального, работайте», — отметил губернатор Сергей Ситников.
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