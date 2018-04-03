На объектах массового пребывания в Костромской области выявили нарушения 

Проверки с участием прокуратуры и МЧС начались в регионе с 26 марта после трагедии в Кемерово. За неделю в Костромской области осмотрели более 100 объектов. На них выявлено около 140 нарушений. Самое распространенное — закрытые или заваленные товаром эвакуационные выходы.
«Одну из проблем мне уже обозначили — это отсутствие единых требований к обеспечению безопасности при строительстве подобных объектов. Давайте разберемся со всеми этими вопросами. Если есть необходимость выходить на изменение законодательства, в том числе, федерального, работайте», — отметил губернатор Сергей Ситников.