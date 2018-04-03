Короли юмора: 60% пермяков думают, что умеют шутить

Чувство юмора может стать ключом к хорошим отношениям в команде, а может и «потопить» сотрудника. Специалисты сайта по поиску работы Зарплата.ру решили узнать, шутят ли пермяки над коллегами и разыгрывают ли они друг друга на 1 апреля.

40% пермяков считают, что не обладают чувством юмора. Зато 60% думают, что они — короли шуток. При этом десятая часть всех ответивших уверены, что на работе стоит быть серьезными, а все веселье оставить для свободного времени. 84% опрошенных юмор не раз выручал в рабочих ситуациях. 6% считают, что шутки на работе приемлемы, но в ограниченном количестве.

Над своими коллегами подшучивает 92% пермяков, но 80% старается дозировать уровень юмора — только чтобы разбавить рабочую обстановку. 8% пермяков максимально серьезны на работе. У 5% опрошенных объектом шуток становится начальник, у 33% — коллеги в отделе, а четверть считает, что смеяться стоит только над собой.

— Почти половина жителей города хоть раз разыгрывали своих коллег на 1 апреля, но только в том случае, если были уверены, что они поймут, — сообщили в Зарплата.ру. — 2% считают розыгрыши своим коньком, а 55%, напротив, говорят, что это «детский сад».

В качестве первоапрельских шуток на работе пермяки называют замену клавиш на клавиатуре, приклеивание тапочек к кафелю, сообщения о сокращении рабочего дня, повышении зарплаты. Кто-то подменял документы на шуточные или совершал анонимные звонки.

И, тем не менее, над каждым пятым ответившим ни разу не шутили коллеги, 10% злятся из-за шуток над ними, но зато 68% совершенно не против юмора в свой адрес.

Чаще всего подшучивают над коллегами представители сферы продаж — 20%, на втором месте — финансисты и бухгалтера (15%, а замыкают тройку шутников IT-специалисты (13%.

Ранее сайт по поиску работы Зарплата.ру опросил 920 пермяков и выяснил, какие профессии, на их взгляд, подходят мужчинам, а какие — женщинам.