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Акция «Круг Жизни. Саженцы деревьев в обмен на вторсырьё»
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Акция «Круг Жизни. Саженцы деревьев в обмен на вторсырьё» 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Минувший 2017-й год прошёл в России как Год Экологии. В конце года российский президент Владимир Путин подписал закон о раздельном сборе отходов. Безусловно, все мы стараемся и будем стараться, чтобы и в 2018 году и далее бережное отношение к природе стало нормой. Осенью 2017 года участники народного экологического движения «Круг Жизни» впервые успешно провели экологическую акцию «Круг Жизни. Саженцы деревьев в обмен на вторсырьё».
Цель акции — снижение нагрузки на городские свалки силами самих горожан, чтобы каждый житель мог проявить заботу о своём городе. Ещё одна цель — формирование культуры раздельного сбора и посадок растений у детей:
1) сдать вторсырьё (макулатуру и пластик) в переработку, снизив нагрузку на городские свалки;
2) внести свой личный вклад в оздоровление воздуха — посадить дерево, кустарник, травянистые растения и приобщить к этому своих детей.
Схема участия: люди и организации, детские образовательные учреждения собирают макулатуру и сдают её в переработку. Координаторы «Круга жизни», обрабатывают все заявки на саженцы, заказывают растения в питомниках и выдают их людям для посадки на приусадебных участках и/или в официально согласованных местах в городе.
Акция «Саженец в обмен на вторсырьё» впервые стартовала весной 2017 года в Санкт-Петербурге. Осенью 2017 года к ней присоединилось уже 7 городов и в целом по стране за осень собрано 174 тонны вторсырья и высажено 3800 хвойных и лиственных деревьев и кустарников. Посадки в городах состоялись на придомовых территориях, а также на территории жилых комплексов, детских садов, школ и предприятий. Координаторы народного экологического движения «Круг Жизни» получили от участников по всей стране огромное количество положительных откликов и просьб продолжать эту экологическую инициативу. Сейчас открыт весенний сезон «Круга Жизни», в ходе которого любой желающий может сдать макулатуру и взамен получить саженцы деревьев и кустарников. Этой весной в акции участвует уже 12 городов страны.
Сроки весеннего сезона-2018:
— сдача вторсырья по заявкам — открыта и продолжится до 25 апреля 2018 года;
— приём заявок на хвойные, лиственные и травянистые саженцы — открыт и продолжится до 25 апреля 2018 года;
— выдача саженцев и последующие посадки — середина мая (после майских праздников).
Подробнее о движении «Круг Жизни» можно узнать на сайте http://vkrug.org/ и в группе «Круг Жизни Центр» в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/krug_centr
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