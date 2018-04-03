Акция «Круг Жизни. Саженцы деревьев в обмен на вторсырьё»

Минувший 2017-й год прошёл в России как Год Экологии. В конце года российский президент Владимир Путин подписал закон о раздельном сборе отходов. Безусловно, все мы стараемся и будем стараться, чтобы и в 2018 году и далее бережное отношение к природе стало нормой. Осенью 2017 года участники народного экологического движения «Круг Жизни» впервые успешно провели экологическую акцию «Круг Жизни. Саженцы деревьев в обмен на вторсырьё».

Цель акции — снижение нагрузки на городские свалки силами самих горожан, чтобы каждый житель мог проявить заботу о своём городе. Ещё одна цель — формирование культуры раздельного сбора и посадок растений у детей:

1) сдать вторсырьё (макулатуру и пластик) в переработку, снизив нагрузку на городские свалки;

2) внести свой личный вклад в оздоровление воздуха — посадить дерево, кустарник, травянистые растения и приобщить к этому своих детей.

Схема участия: люди и организации, детские образовательные учреждения собирают макулатуру и сдают её в переработку. Координаторы «Круга жизни», обрабатывают все заявки на саженцы, заказывают растения в питомниках и выдают их людям для посадки на приусадебных участках и/или в официально согласованных местах в городе.

Акция «Саженец в обмен на вторсырьё» впервые стартовала весной 2017 года в Санкт-Петербурге . Осенью 2017 года к ней присоединилось уже 7 городов и в целом по стране за осень собрано 174 тонны вторсырья и высажено 3800 хвойных и лиственных деревьев и кустарников. Посадки в городах состоялись на придомовых территориях, а также на территории жилых комплексов, детских садов, школ и предприятий. Координаторы народного экологического движения «Круг Жизни» получили от участников по всей стране огромное количество положительных откликов и просьб продолжать эту экологическую инициативу. Сейчас открыт весенний сезон «Круга Жизни», в ходе которого любой желающий может сдать макулатуру и взамен получить саженцы деревьев и кустарников. Этой весной в акции участвует уже 12 городов страны.

Сроки весеннего сезона-2018:

— сдача вторсырья по заявкам — открыта и продолжится до 25 апреля 2018 года;

— приём заявок на хвойные, лиственные и травянистые саженцы — открыт и продолжится до 25 апреля 2018 года;

— выдача саженцев и последующие посадки — середина мая (после майских праздников).

Подробнее о движении «Круг Жизни» можно узнать на сайте http://vkrug.org/ и в группе «Круг Жизни Центр» в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/krug_centr