Ещё
Выявлены нарушения при проведении аукционов на ремонт дорог в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выявлены нарушения при проведении аукционов на ремонт дорог в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Прокуратурой Нижнего Новгорода выявлены нарушения при проведении аукционов на ремонт городских дорог.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, установлено, что в марте 2018 года при проведении четырех электронных аукционов на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования на территории областного на общую сумму 883,6 млн рублей заказчиком были нарушены требования законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд и законодательства о конкуренции.
В частности, необоснованно были внесены изменения в аукционную документацию при описании объекта закупки и установлены излишние требования к техническим характеристикам материалов, используемых при выполнении работ, поскольку данные изменения не влияли на качество автомобильной дороги, а также на ее эксплуатацию и функциональность.
В отношении директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства городской администрации возбуждены четыре дела об административном правонарушении.
Ранее сообщалось, что аукционы на ремонт дорог проверит администрация Нижнего Новгорода.
Newsroom24: последние новости
Нижегородцам раскроют секреты машинного обучения Начальником Дзержинского таможенного поста назначен Алексей Вавилов 8,2 млн рублей потратят на оформление Нижнего к 9 мая и 12 июня
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя97
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт123
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»391
Российская «Дрель» напугала британцев116
Что делает спецназ США у российских границ113
Видео
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
03:40
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
00:47
Как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
Оружие Армия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение