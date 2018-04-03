Выявлены нарушения при проведении аукционов на ремонт дорог в Нижнем Новгороде

Прокуратурой Нижнего Новгорода выявлены нарушения при проведении аукционов на ремонт городских дорог.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, установлено, что в марте 2018 года при проведении четырех электронных аукционов на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования на территории областного на общую сумму 883,6 млн рублей заказчиком были нарушены требования законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд и законодательства о конкуренции.

В частности, необоснованно были внесены изменения в аукционную документацию при описании объекта закупки и установлены излишние требования к техническим характеристикам материалов, используемых при выполнении работ, поскольку данные изменения не влияли на качество автомобильной дороги, а также на ее эксплуатацию и функциональность.

В отношении директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства городской администрации возбуждены четыре дела об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что аукционы на ремонт дорог проверит администрация Нижнего Новгорода.