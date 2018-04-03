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Малазийский банк Негара предупредил об угрозе кибератак
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Малазийский банк Негара предупредил об угрозе кибератак 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Во вторник, 27 марта, Малазийский центральный банк Негара подвергся SWIFT-атаке. В результате инцидента злоумышленникам не удалось вывести банковские средства, а тревога была объявлена всем финансовым учреждениям.
Киберпреступники воспользовались частной банковской сетью обмена информацией SWIFT для фальсификации запросов на денежные переводы. Сотрудники банка заподозрили злоумышленников и прервали операции. Кто и как проник в банковские сервера SWIFT на данный момент неизвестно.
"Банк Негара не сообщил, кто стоял за взломом или как они проникли к банковским серверам SWIFT. В четверг Центральный банк, контролирующий 45 коммерческих по стране, заявил, что остальные платежные и расчетные системы не подверглись кибератаке, " — сообщает The Straits Times.
По словам местных властей, предупреждение об угрозе появилось на следующий день после атаки.
Ранее, в 2016 году, злоумышленникам удалось вывести через счета Rizal Commercial Banking Corp (RCBC) 81 миллион долларов США из Центрального банка Бангладеша. Прежде чем средства удалось обнаружить, они пропали в местной сети казино.
Филиппинский центральный банк оштрафовал RCBC рекордным миллиардом песо (20 миллионов долларов США) в 2016 году за то, что он не смог предотвратить перемещение похищенных денег через него. RCBC обвинил отдельных сотрудников в инциденте.
Эксперты по информационной безопасности заявляют о необходимости усовершенствования банковской системы обмена информации. В прошлом году были случаи SWIFT-атак на банки в Непале и Севастополе.
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