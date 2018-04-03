Малазийский банк Негара предупредил об угрозе кибератак

Во вторник, 27 марта, Малазийский центральный банк Негара подвергся SWIFT-атаке. В результате инцидента злоумышленникам не удалось вывести банковские средства, а тревога была объявлена всем финансовым учреждениям.

Киберпреступники воспользовались частной банковской сетью обмена информацией SWIFT для фальсификации запросов на денежные переводы. Сотрудники банка заподозрили злоумышленников и прервали операции. Кто и как проник в банковские сервера SWIFT на данный момент неизвестно.

"Банк Негара не сообщил, кто стоял за взломом или как они проникли к банковским серверам SWIFT. В четверг Центральный банк , контролирующий 45 коммерческих по стране, заявил, что остальные платежные и расчетные системы не подверглись кибератаке, " — сообщает The Straits Times.

По словам местных властей, предупреждение об угрозе появилось на следующий день после атаки.

Ранее, в 2016 году, злоумышленникам удалось вывести через счета Rizal Commercial Banking Corp (RCBC) 81 миллион долларов США из Центрального банка Бангладеша. Прежде чем средства удалось обнаружить, они пропали в местной сети казино.

Филиппинский центральный банк оштрафовал RCBC рекордным миллиардом песо (20 миллионов долларов США) в 2016 году за то, что он не смог предотвратить перемещение похищенных денег через него. RCBC обвинил отдельных сотрудников в инциденте.