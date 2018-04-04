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Пляжи Крыма начали готовить к купальному сезону
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Пляжи Крыма начали готовить к купальному сезону 

Авторадио 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Крымские спасатели в преддверии курортного сезона приступили к обследованию пляжных территорий, сообщает пресс-служба крымского министерства чрезвычайных ситуаций. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» проводят в том числе водолазное обследование дна пляжей и мест массового отдыха на водных объектах, включая детские оздоровительные лагеря и санатории. Спасатели уже обследовали и очистили дно акватории двух частных пляжей поселка Форос Ялтинского региона. В ведомстве рассказали, что для качественного обследования прибрежной зоны необходимо разведать территорию дна моря на глубине до 2-х метров от береговой линии.
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