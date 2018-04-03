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Экологические катастрофы Крыма: пляжи в нечистотах, и не только
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Экологические катастрофы Крыма: пляжи в нечистотах, и не только 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Негатива с точки зрения ухудшения экологической ситуации в Крыму очень много на сегодняшний день, и оккупанты активно своими действиями эти факторы негативного влияния развивают.
1. Помимо затопления нечистотами происходит исчезновение пляжей, о которых все больше и больше начинают говорить, и которые связаны с хищническим добыванием морского песка. Тем самым вымываются пляжи, песок уходит, заполняя те ямы, которые нарыты на дне Черного моря. Добытый песок используют на строительство и развитие военной базы, которую оккупанты создали и развивают в Крыму.
Чем меньше пляжей, тем меньше людей могут воспользоваться им. Чем меньше людей могут воспользоваться — пропадает туристический интерес, потому что негде купаться. Тут прямая зависимость.
2. Кроме того, отсутствие пресной воды, в особенности на севере Крыма (весь север — от Керчи до Евпатории по всей полосе), приводит к тому, что почвы теряют свое плодородие. Это то, что называется повышением засоленности почв. Это тоже очень плохо влияет и на экологию, и на вопросы продовольственного самообеспечения полуострова.
И сам недостаток воды, а он уже проявляется в том, что искусственные водохранилища потеряли тот необходимый объем водного баланса, который у них был. Также некоторые горные реки, например, в Бахчисарайском районе, пересохли и в них просто нет воды — это также влияет на изменение влажности, а значит на микроклимат в целом в каждом отдельном микрорегионе. Это тоже влияет негативно на экологию.
3. Хищническая добыча других строительных материалов, например, щебня, массу карьеров которого сегодня пооткрывали оккупанты в Крыму, точно также негативно влияет на экологическую ситуацию в том плане, что меняется микроклимат в отдельных регионах оккупированного Крыма. Например. Горная речная долина. В ней часть воздушных потоков сдерживается горами и формируется определенный микроклимат. Когда разрушаются горы, меняются воздушные потоки, меняется микроклимат. Это тоже негативно влияет на экологию.
4. Увеличение строительства, которое связано с расширением военной базы. Оккупанты начинают новое строительство, например, в городах. Много свидетельств того, что в результате уничтожены зеленые насаждения — пилятся деревья, уничтожаются скверы и пляжи, соответственно на микроклимат каждого конкретного населенного пункта это влияет негативно.
Уничтожаются леса. В лесах начинают строится новые военные объекты. Это тоже влияет на микроклиматы, а этот каждый микроклимат каждого региона, населенного пункта — это в целом негативное влияние на изменение общего природного климата в Крыму.
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