Ещё
55 метров ядовитого ужаса: самое длинное существо на Земле нашли под водой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

55 метров ядовитого ужаса: самое длинное существо на Земле нашли под водой 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Это странное создание вырастает до 60 метров длинной — растяните немертину Lineus longissimus от одного конца олимпийского бассейна до другого и у вас еще останется десяток метров про запас.
Правда, лучше оставить эксперимент в разряде гипотетических: червь вырабатывает сильнейший нейротоксин и вряд ли будет доволен таким обращением.
Немертину официально признали самым длинным на Земле животным, А вот про яд выяснилось недавно — исследователи из Уппсальского университета доказали, что ленточный червь выделяет яд, убивая крабов себе на обед.
Во всей Швеции вообще нет более ядовитого создания, чем эта немертина. При испуге и опасности Lineus longissimus выделяет ядовитую слизь в огромных количествах — к счастью, на млекопитающих она не действует.
Последние новости
Пропавший в Зоне сумрака самолет вернулся через 37 лет. И снова исчез! Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя99
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт128
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»392
Российская «Дрель» напугала британцев118
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ44
Видео
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
03:40
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
00:47
Как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
Оружие Армия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение