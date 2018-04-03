Организация задолжала более 18 млн рублей по исполненным контрактам

Прокуратура Майкопа провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в части своевременной оплаты заказчиками обязательств по исполненным контрактам.

«Проверкой установлено, что у учреждения, являющегося муниципальным заказчиком, имеется просроченная задолженность по оплате фактически исполненных контрактов на поставку товаров и оказание услуг перед 17 контрагентами на сумму более 18 млн рублей», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее

Прокуратурой города в адрес руководителя юридического лица — должника внесено представление, по результатам его рассмотрения нарушения устранены, задолженность погашена в полном объеме, виновное должностное лицо заказчика привлечено к дисциплинарной ответственности.