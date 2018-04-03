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Организация задолжала более 18 млн рублей по исполненным контрактам
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Организация задолжала более 18 млн рублей по исполненным контрактам 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Прокуратура Майкопа провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в части своевременной оплаты заказчиками обязательств по исполненным контрактам.
«Проверкой установлено, что у учреждения, являющегося муниципальным заказчиком, имеется просроченная задолженность по оплате фактически исполненных контрактов на поставку товаров и оказание услуг перед 17 контрагентами на сумму более 18 млн рублей», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Прокуратурой города в адрес руководителя юридического лица — должника внесено представление, по результатам его рассмотрения нарушения устранены, задолженность погашена в полном объеме, виновное должностное лицо заказчика привлечено к дисциплинарной ответственности.
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