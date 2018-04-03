Вдох — выдох. Психолог МЧС о том, как пережить панику после трагедий

Кемеровскую трагедию глубоко переживают и те, кого она не коснулась напрямую, но зацепила косвенно, потому что практически каждый из нас ходит за покупками в торговые центры, отдыхает в кинотеатрах и оставляет детей в игровых комнатах, чтобы они не скучали в магазинах. Многие неосознанно «примерили» несчастье на себя, и стало по-настоящему страшно.

О том, как остаться спокойным в атмосфере всеобщей паники и стать морально крепче, корреспондент « АиФ в ВС» поговорил с руководителем психологической службы ГУ МЧС России по Иркутской области Богданой Васильевой, которая наравне со спасателями работала со многими пострадавшими и родственниками погибших в трагедиях, происходивших в Приангарье, в том числе во время иркутской авиакатастрофы 2006 года.

«Не полагайтесь на авось»

Богдана Васильева: Поскольку такие несчастья, как пожар в Кемерове , тяжело травмируют любого человека, люди ищут способы реализации того печального, что происходит в душе, чтобы помочь себе пережить трагедию. Они приносят цветы, свечи и игрушки в память о погибших, и степень бездействия переходит в степень действия. Люди таким образом оказывают своё сочувствие, объединяются, и им самим становится чуть легче.

Дарья Галеева, «АиФ в ВС»: После пожара многие пишут в соцсетях, что теперь боятся ходить в большие торговые центры, отпускать от себя детей. Это нормально?

— Все мы впечатлительны и после чрезвычайных ситуаций, когда перед нами явственно встаёт угроза, начинаем чаще задумываться о смысле жизни, о её ценности. Беззаботность сменяется озабоченностью. С одной стороны, пожар в Кемерове — это большое горе, с другой — для кого-то он станет поводом лишний раз, находясь в каком-то закрытом помещении, обратить внимание на схемы эвакуационных выходов, на указатели, откуда можно выйти, толкнуть дверь запасного выхода — открыта ли она. В обычное время мало кто обращает на это внимание.

Вспомните, с чего начинается каждый полёт в самолёте? Бортпроводники показывают средства индивидуальной помощи, рассказывают об основных, запасных выходах, указывают на то, где находится трап, кислородная маска. Все ли пассажиры внимательно смотрят инструктаж, зная, что лайнер — транспорт повышенной опасности? Все ли читают инструкции, расположенные в спинке впереди стоящего кресла. Единицы. Большинство заняты своим делом. А ведь многие заявляют, что боятся летать.

Понятно, что есть стихия, обстоятельства, на которые мы не можем повлиять, но есть и ситуации, которые можно держать под контролем, в первую очередь — получив и усвоив информацию.

— Как справится со страхом? Как сделать так, чтобы внимание на таблички эвакуационных выходов не превратилось в паранойю?

— Самое главное, нужно объективно оценивать обстановку. Если есть сильный страх перед посещением каких-то зданий, то лучше какое-то время туда не ходить. Либо можно пройти и обследовать место: к примеру, если планируете собрать какой-то праздник, мероприятие, то не доверяйте организаторам, сами постарайтесь проверить, насколько здание безопасно, есть ли возможность быстро выйти. Даже если собираетесь провести время на открытом воздухе, лучше убедиться в безопасности этого места и не полагаться на авось.

Если вы не в состоянии справиться со страхом, тревожностью собственными силами, то лучше обратиться к специалистам. Также стоит обратить внимание на дыхательные упражнения: глубокий вдох, длительный выдох — это вызывает прилив кислорода к головному мозгу, улучшается циркуляция крови. Человек начинает более рационально мыслить. Дыхательные упражнения доступны всем, их можно банально посмотреть в Интернете.

Если идёте с ребёнком в какое-то место массового скопления людей, заранее договоритесь, где вы встретитесь, если вдруг потеряетесь, — например, у фонтана. На сотовую связь не всегда можно положиться, ребёнок можно потерять телефон, а с такой договорённостью вы будете чувствовать себя спокойнее.

Подробностей лучше не знать

— Нужно ли разговаривать о таких происшествиях, как пожар в Кемерове, с детьми?

— Обязательно: детская психика очень пластична и восприимчива. Понятно, что говорить нужно на доступном языке, без страшных, шокирующих подробностей, так, как позволяет возраст ребёнка и особенности его психики, но дети непременно должны знать о том, что случилось, что другие дети погибли, иначе они не сделают выводов, которые могут пригодиться им в дальнейшей жизни.

На таких примерах можно обучать детей способам защиты. Это очень важно, ведь, находясь рядом со своими детьми, мы всегда берём ответственность на себя. Когда ребёнок находится вне дома и рядом с ним нет взрослых, он не может адекватно оценивать происходящее и принимать решения. Реакция на какое-то происшествие должна быть у него автоматизирована, он должен чётко знать алгоритм: что делать в той или иной ситуации.

В этом году в Приангарье стартовала акция «Научись спасать жизнь», которую инициировал Центр экстренной психологической помощи. На этом проекте мы в том числе проводим мастер-классы в школах, обучаем учеников и педагогов приёмам первой помощи пострадавшим, в том числе психологической.

Все занятия проводят в игровой форме, но дети относятся к ним очень серьёзно. Детская память очень пластичная, подвижная. Чем больше информации мы туда положим и практически закрепим, тем правильнее они себя поведут в какой-то внештатной ситуации позже.

— Сейчас даже многие взрослые пишут, что не выдерживают информационного потока о трагедии, новости о которой появляются едва ли не каждый час. Стоит ли людям ограничивать просмотр новостей о том, что происходит в стране и в мире? Ведь чаще это плохие новости.

— Нельзя оценивать ситуацию, не владея информацией. Но мы должны дозировать, насколько хотим знать ту или иную подробность. Моё мнение (если новости не связаны с вашей профессиональной деятельностью): вы владеете информацией о том, что произошло, имеете общее представление — этого достаточно, но постоянно себя этим подпитывать, травмировать не нужно.

Сопереживание, добросердечие, участливость

— В каком происшествии в Иркутской области психологам было работать тяжелее всего?

— За последние несколько лет тяжелее всего, наверное, было работать моей коллеге Оксане Васильевне в посёлке Дальнем Нижнеилимского района (в мае 2014 года огонь уничтожил там 22 жилых дома, никто не погиб. — Прим. ред.). Это изолированное от внешнего мира место, спасателей туда вертолётами забрасывали, и она была там единственным психологом. Кругом всё горит, люди в панике, а ей, естественно, нужно было сохранять максимальное спокойствие.

— Как психологам, которые оказываются в самом эпицентре трагедии, это удаётся?

— В первую очередь, это наша работа — дистанцироваться от эмоций. Если среди пострадавших есть знакомые, есть эмоциональные связи, то лучше не работать, потому что ничего не получится.