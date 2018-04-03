Свердловчанин «заминировал» поезд, чтобы вернуть забытую борсетку

На Урале будут судить 23-летнего свердловчанина, сообщившего о бомбе в поезде № 109 «Новый Уренгой — Москва », на котором он приехал в Екатеринбург . В одном из вагонов он забыл борсетку и таким способом решил ее вернуть.

Инцидент произошел 16 ноября 2017 года — день, который отметился в Екатеринбурге массовой эвакуацией. Тогда в городе после сообщения о бомбе проверяли ТЦ, школы, автовокзалы и здание правительства.

«Позвонив на дежурный номер РЖД , он попытался немедленно вернуть личные вещи, — сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО. — На другом конце провода ему ответили, что это возможно, но лишь тогда, когда поезд прибудет на конечную станцию. Недовольный ответом оператора мужчина решил вернуть имущество криминальным способом. Он перезвонил и сказал, что на месте № 30 восемнадцатого вагона находится бомба — на том самом месте, где он оставил свои документы».

В то время поезд был на станции Кунгур . После звонка пассажиров поезда эвакуировали, на место съехалась полиция.

«При обследовании поезда кинологом с собакой по кличке Флорентикс опасных предметов обнаружено не было, а на указанном месте находилась борсетка с двумя телефонами и документами, которая, согласно инструкции, была передана сотрудникам поездной бригады», — уточняют в пресс-службе транспортной полиции.