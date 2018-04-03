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Свердловчанин «заминировал» поезд, чтобы вернуть забытую борсетку
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Свердловчанин «заминировал» поезд, чтобы вернуть забытую борсетку 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
На Урале будут судить 23-летнего свердловчанина, сообщившего о бомбе в поезде № 109 «Новый Уренгой — Москва», на котором он приехал в Екатеринбург. В одном из вагонов он забыл борсетку и таким способом решил ее вернуть.
Инцидент произошел 16 ноября 2017 года — день, который отметился в Екатеринбурге массовой эвакуацией. Тогда в городе после сообщения о бомбе проверяли ТЦ, школы, автовокзалы и здание правительства.
«Позвонив на дежурный номер РЖД, он попытался немедленно вернуть личные вещи, — сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО. — На другом конце провода ему ответили, что это возможно, но лишь тогда, когда поезд прибудет на конечную станцию. Недовольный ответом оператора мужчина решил вернуть имущество криминальным способом. Он перезвонил и сказал, что на месте № 30 восемнадцатого вагона находится бомба — на том самом месте, где он оставил свои документы».
В то время поезд был на станции Кунгур. После звонка пассажиров поезда эвакуировали, на место съехалась полиция.
«При обследовании поезда кинологом с собакой по кличке Флорентикс опасных предметов обнаружено не было, а на указанном месте находилась борсетка с двумя телефонами и документами, которая, согласно инструкции, была передана сотрудникам поездной бригады», — уточняют в пресс-службе транспортной полиции.
Личность лжеминера была установлена в этот же день. Им оказался житель Красноуральска. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ему грозит до трех лет ограничения свободы. Дело передано в суд.
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