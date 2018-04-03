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Подростки по всему миру рискуют жизнью из‐за странного флешмоба с презервативами
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Подростки по всему миру рискуют жизнью из‐за странного флешмоба с презервативами 

360tv.ru 1 час назад
Видеоролики, где подростки вдыхают презервативы в нос, а затем выплевывают их, набирают популярность в Сети. Новый опасный для жизни челлендж назвали «вдыханием кондомов» (Condom snorting challenge), сообщил американский телеканал 12news.
Суть флешмоба состоит в резком втягивании контрацептива через ноздрю. Вдыхать презерватив продолжают до тех пор, пока он не опустится ниже по носоглотке. Когда это происходит, его вытягивают пальцами изо рта. Особым мастерством отличаются те, кто может проделать этот трюк без рук.
Впервые подобные видео появились еще пять лет назад, однако только сейчас этот странный процесс стал сюжетом вирусных роликов. По мнению экспертов, каждый новый подростковый челлендж опаснее предыдущего, поскольку тинейджеры готовы на все ради популярности в интернете.
#CondomSnortingChallenge' is every #ParentsWorstNightmarehttps://t.co/ZR9ORw6Ar9#Millennials#Snowflakes#Youtube#TidePodChallenge#Darwin#DarwinWinninghttps://t.co/4ZozQifArf pic.twitter.com/mG7u2f9IM5
— Wm Favre Slater, III (@billslater) 3 апреля 2018 г.
These dumbass kids are snorting condoms and they want us to listen to them about taking away Constitutional Rights? #LiberalismIsAMentalDisorder #DefendTheSecond #2A #condomchallenge #condomsnortingchallenge #MolonLabe pic.twitter.com/wJYscebQDO
— Jenson Chundamala (@jenson_speaks) 2 апреля 2018 г.
В январе 2018 года американские врачи отметили рост числа отравлений среди подростков. Оказалось, что дети ели капсулы порошка на камеру и выкладывали видео в Сеть. По данным медиков, от флешмоба пострадали 86 человек.
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